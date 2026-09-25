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Силовой удлинитель на катушке MIRAX ПВС IP44 55051-30, 3500 Вт, 3 ? 2,5 мм?, 30 м купить с доставкой в Москве
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Силовой удлинитель на катушке MIRAX ПВС IP44 55051-30, 3500 Вт, 3 ? 2,5 мм?, 30 м

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Силовой удлинитель на катушке MIRAX ПВС IP44 55051-30, 3500 Вт, 3 ? 2,5 мм?, 30 м - фото 1
Силовой удлинитель на катушке MIRAX ПВС IP44 55051-30, 3500 Вт, 3 ? 2,5 мм?, 30 м - фото 2
Силовой удлинитель на катушке MIRAX ПВС IP44 55051-30, 3500 Вт, 3 ? 2,5 мм?, 30 м - фото 3
Силовой удлинитель на катушке MIRAX ПВС IP44 55051-30, 3500 Вт, 3 ? 2,5 мм?, 30 м - фото 4
Силовой удлинитель на катушке MIRAX ПВС IP44 55051-30, 3500 Вт, 3 ? 2,5 мм?, 30 м - фото 5
Силовой удлинитель на катушке MIRAX ПВС IP44 55051-30, 3500 Вт, 3 ? 2,5 мм?, 30 м - фото 6
Силовой удлинитель на катушке MIRAX ПВС IP44 55051-30, 3500 Вт, 3 ? 2,5 мм?, 30 м - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Удлинитель силовой
Максимальная нагрузка, Вт
3500
Количество розеток
4
Сечение кабеля
3x2,5 мм?
Длина кабеля, м
30
Номинальная сила тока, А
16
Напряжение сети, В
220
  • Силовой удлинитель на катушке MIRAX ПВС IP44 55051-30, 3500 Вт, 3 ? 2,5 мм?, 30 м - фото 1
  • Силовой удлинитель на катушке MIRAX ПВС IP44 55051-30, 3500 Вт, 3 ? 2,5 мм?, 30 м - фото 2
  • Силовой удлинитель на катушке MIRAX ПВС IP44 55051-30, 3500 Вт, 3 ? 2,5 мм?, 30 м - фото 3
  • Силовой удлинитель на катушке MIRAX ПВС IP44 55051-30, 3500 Вт, 3 ? 2,5 мм?, 30 м - фото 4
  • Силовой удлинитель на катушке MIRAX ПВС IP44 55051-30, 3500 Вт, 3 ? 2,5 мм?, 30 м - фото 5
  • Силовой удлинитель на катушке MIRAX ПВС IP44 55051-30, 3500 Вт, 3 ? 2,5 мм?, 30 м - фото 6
  • Силовой удлинитель на катушке MIRAX ПВС IP44 55051-30, 3500 Вт, 3 ? 2,5 мм?, 30 м - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 860 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 742603
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Характеристики

Бренд
MIRAX
Тип товара
Удлинитель силовой
Максимальная нагрузка, Вт
3500
Количество розеток
4
Сечение кабеля
3x2,5 мм?
Длина кабеля, м
30
Номинальная сила тока, А
16
Напряжение сети, В
220
Розетки с заземлением
да
Комплектация
Силовой удлинитель на катушке - 1шт.
Цвет
красный, черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х26х21
Вес, кг.
2.83

Описание товара Силовой удлинитель на катушке MIRAX ПВС IP44 55051-30, 3500 Вт, 3 ? 2,5 мм?, 30 м

Силовой удлинитель на катушке MIRAX 55051-30 — применяется для подключения электрических приборов к сети, предназначен для использования как в помещении, так и на улице. Катушка позволяет легко сматывать и разматывать кабель, обеспечивая мобильное перемещение и компактное хранение. Заземляющая жила обеспечивает повышенную электробезопасность. Надёжное крепление кабеля к клеммам предотвращает нагрев и искрение. Специальный воротник — защищающий шнур от перегибов и истирания.



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Отзывы о товаре Силовой удлинитель на катушке MIRAX ПВС IP44 55051-30, 3500 Вт, 3 ? 2,5 мм?, 30 м




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
MIRAX
Тип товара
Удлинитель силовой
Максимальная нагрузка, Вт
3500
Количество розеток
4
Сечение кабеля
3x2,5 мм?
Длина кабеля, м
30
Номинальная сила тока, А
16
Напряжение сети, В
220
Розетки с заземлением
да
Комплектация
Силовой удлинитель на катушке - 1шт.
Цвет
красный, черный
Страна производитель
Китай
Описание
Силовой удлинитель на катушке MIRAX 55051-30 — применяется для подключения электрических приборов к сети, предназначен для использования как в помещении, так и на улице. Катушка позволяет легко сматывать и разматывать кабель, обеспечивая мобильное перемещение и компактное хранение. Заземляющая жила обеспечивает повышенную электробезопасность. Надёжное крепление кабеля к клеммам предотвращает нагрев и искрение. Специальный воротник — защищающий шнур от перегибов и истирания.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
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Силовой удлинитель на катушке MIRAX ПВС IP44 55051-30, 3500 Вт, 3 ? 2,5 мм?, 30 м - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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