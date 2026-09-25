Кирка усиленная Kraftool KRAFTBUILT 20171, 900 мм, 2200 г
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип инструмента
Кирка
Класс товара
профессиональный
Материал рукояти
фибергласс (стеклопластик)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 430 руб.
В наличии
Код товара: 742600
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Загружаем...
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Загружаем...
5 430 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип инструмента
Кирка
Класс товара
профессиональный
Материал основания
сталь
Материал рукояти
фибергласс (стеклопластик)
Длина, мм
914
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
91х46х9
Вес, кг.
4.5
Описание товара Кирка усиленная Kraftool KRAFTBUILT 20171, 900 мм, 2200 г
Профессиональный ударный инструмент, изготовленный специально для высоких нагрузок, обладает высокой надежностью и увеличенным сроком службы. Преимущества: SOLID FIX -Особопрочное винтовое соединение головы; SuperANTISHOCK - антивибрационная технология; DIN 5131 - изготовлено строго в соответствии со стандартом; HEAVY DUTY - для тяжелых условий эксплуатации;
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Бренд
Тип инструмента
Кирка
Класс товара
профессиональный
Материал основания
сталь
Материал рукояти
фибергласс (стеклопластик)
Длина, мм
914
Страна производитель
Китай
Профессиональный ударный инструмент, изготовленный специально для высоких нагрузок, обладает высокой надежностью и увеличенным сроком службы. Преимущества: SOLID FIX -Особопрочное винтовое соединение головы; SuperANTISHOCK - антивибрационная технология; DIN 5131 - изготовлено строго в соответствии со стандартом; HEAVY DUTY - для тяжелых условий эксплуатации;
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Кирка усиленная Kraftool KRAFTBUILT 20171, 900 мм, 2200 г – стоимость товара 5430 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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