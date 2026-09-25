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Набор слесарных зубил по металлу ЗУБР Двутавр 2104-H4, 4 предмета купить с доставкой в Москве
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Набор слесарных зубил по металлу ЗУБР Двутавр 2104-H4, 4 предмета

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Набор слесарных зубил по металлу ЗУБР Двутавр 2104-H4, 4 предмета - фото 1
Набор слесарных зубил по металлу ЗУБР Двутавр 2104-H4, 4 предмета - фото 2
Набор слесарных зубил по металлу ЗУБР Двутавр 2104-H4, 4 предмета - фото 3
Набор слесарных зубил по металлу ЗУБР Двутавр 2104-H4, 4 предмета - фото 4
Набор слесарных зубил по металлу ЗУБР Двутавр 2104-H4, 4 предмета - фото 5
Набор слесарных зубил по металлу ЗУБР Двутавр 2104-H4, 4 предмета - фото 6
Набор слесарных зубил по металлу ЗУБР Двутавр 2104-H4, 4 предмета - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
Количество предметов, шт
4
Комплектация
Зубило (16 х 150, 20 х 200, 25 х 250, 30 х 300 мм) - 4 шт. Чехол для хранения - 1 шт.
  • Набор слесарных зубил по металлу ЗУБР Двутавр 2104-H4, 4 предмета - фото 1
  • Набор слесарных зубил по металлу ЗУБР Двутавр 2104-H4, 4 предмета - фото 2
  • Набор слесарных зубил по металлу ЗУБР Двутавр 2104-H4, 4 предмета - фото 3
  • Набор слесарных зубил по металлу ЗУБР Двутавр 2104-H4, 4 предмета - фото 4
  • Набор слесарных зубил по металлу ЗУБР Двутавр 2104-H4, 4 предмета - фото 5
  • Набор слесарных зубил по металлу ЗУБР Двутавр 2104-H4, 4 предмета - фото 6
  • Набор слесарных зубил по металлу ЗУБР Двутавр 2104-H4, 4 предмета - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 950 руб. 
Начислим 48 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742579
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Набор слесарных зубил по металлу ЗУБР Двутавр 2104-H4, 4 предмета
2 950 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
Количество предметов, шт
4
Комплектация
Зубило (16 х 150, 20 х 200, 25 х 250, 30 х 300 мм) - 4 шт. Чехол для хранения - 1 шт.
Упаковка
чехол
Количество зубил, шт
4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х4х3
Вес, кг.
1.87

Описание товара Набор слесарных зубил по металлу ЗУБР Двутавр 2104-H4, 4 предмета

Набор слесарных зубил по металлу ЗУБР Двутавр 2104-H4, 4 предмета. Усиленное зубило. Двутавровый профиль для усиления конструкции. Хромированное покрытие защищает от коррозии.



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Теги товара: универсальные

Отзывы о товаре Набор слесарных зубил по металлу ЗУБР Двутавр 2104-H4, 4 предмета




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
Количество предметов, шт
4
Комплектация
Зубило (16 х 150, 20 х 200, 25 х 250, 30 х 300 мм) - 4 шт. Чехол для хранения - 1 шт.
Упаковка
чехол
Количество зубил, шт
4
Страна производитель
Китай
Описание
Набор слесарных зубил по металлу ЗУБР Двутавр 2104-H4, 4 предмета. Усиленное зубило. Двутавровый профиль для усиления конструкции. Хромированное покрытие защищает от коррозии.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками


Теги товара: универсальные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор слесарных зубил по металлу ЗУБР Двутавр 2104-H4, 4 предмета - этот товар вы можете купить по цене 2950 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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