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Лом-гвоздодер Stayer Hercules 21643-90_z01, 28 ? 14 мм, 900 мм купить с доставкой в Москве
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Лом-гвоздодер Stayer Hercules 21643-90_z01, 28 ? 14 мм, 900 мм

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Лом-гвоздодер Stayer Hercules 21643-90_z01, 28 ? 14 мм, 900 мм - фото 1
Лом-гвоздодер Stayer Hercules 21643-90_z01, 28 ? 14 мм, 900 мм - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип инструмента
Лом-гвоздодер
Класс товара
профессиональный
  • Лом-гвоздодер Stayer Hercules 21643-90_z01, 28 ? 14 мм, 900 мм - фото 1
  • Лом-гвоздодер Stayer Hercules 21643-90_z01, 28 ? 14 мм, 900 мм - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 830 руб. 
Начислим 60 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742578
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Лом-гвоздодер Stayer Hercules 21643-90_z01, 28 ? 14 мм, 900 мм
1 830 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Stayer
Тип инструмента
Лом-гвоздодер
Класс товара
профессиональный
Тип сечения
овал
Материал основания
сталь
Длина, мм
900
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
90х89х9
Вес, кг.
2.81

Описание товара Лом-гвоздодер Stayer Hercules 21643-90_z01, 28 ? 14 мм, 900 мм

Усиленный лом-гвоздодер 900 мм STAYER PROFI 21643-90_z01 является профессиональным ручным инструментом, который предназначен для проведения демонтажных работ: разборки различных конструкций, извлечения скоб и гвоздей. Изделие обладает собой прочностью, так как его кованный корпус имеет усиленную конструкцию и овальное сечение 22х12 мм. Лом-гвоздодер полностью выполнен из прочной и качественной инструментальной стали, которая способствует более продолжительному сроку службы инструмента.



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Отзывы о товаре Лом-гвоздодер Stayer Hercules 21643-90_z01, 28 ? 14 мм, 900 мм




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Характеристики
Бренд
Stayer
Тип инструмента
Лом-гвоздодер
Класс товара
профессиональный
Тип сечения
овал
Материал основания
сталь
Длина, мм
900
Страна производитель
Китай
Описание
Усиленный лом-гвоздодер 900 мм STAYER PROFI 21643-90_z01 является профессиональным ручным инструментом, который предназначен для проведения демонтажных работ: разборки различных конструкций, извлечения скоб и гвоздей. Изделие обладает собой прочностью, так как его кованный корпус имеет усиленную конструкцию и овальное сечение 22х12 мм. Лом-гвоздодер полностью выполнен из прочной и качественной инструментальной стали, которая способствует более продолжительному сроку службы инструмента.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Лом-гвоздодер Stayer Hercules 21643-90_z01, 28 ? 14 мм, 900 мм - стоимость товара 1830 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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