Набор выколоток Kraftool Grand-6 21075-H6, 6 предметов
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
Количество предметов, шт
6
Комплектация
Выколотка 2?115 мм, выколотка 3?125 мм, выколотка 4?150 мм, выколотка 5?165 мм, выколотка 6?180 мм, выколотка 8?180 мм, пластиковый держатель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 760 руб.
В наличии
Код товара: 742576
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Загружаем...
1 760 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
Количество предметов, шт
6
Комплектация
Выколотка 2?115 мм, выколотка 3?125 мм, выколотка 4?150 мм, выколотка 5?165 мм, выколотка 6?180 мм, выколотка 8?180 мм, пластиковый держатель
Упаковка
блистер
Количество бит, шт
6
Торцовые головки
8 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х25х16
Вес, г.
520
Описание товара Набор выколоток Kraftool Grand-6 21075-H6, 6 предметов
Набор выколоток KRAFTOOL Grand-6 6 предметов 21075-H6 произведен из хромомолибденовой стали, выдерживает повышенные ударные нагрузки. Рабочие части закалены до 50-58 HRC. Хромированное покрытие надежно защищает инструмент от коррозии. Все модели отличаются высоким качеством исполнения.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Теги товара: универсальные
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
Количество предметов, шт
6
Комплектация
Выколотка 2?115 мм, выколотка 3?125 мм, выколотка 4?150 мм, выколотка 5?165 мм, выколотка 6?180 мм, выколотка 8?180 мм, пластиковый держатель
Упаковка
блистер
Количество бит, шт
6
Торцовые головки
8 мм
Страна производитель
Китай
Набор выколоток KRAFTOOL Grand-6 6 предметов 21075-H6 произведен из хромомолибденовой стали, выдерживает повышенные ударные нагрузки. Рабочие части закалены до 50-58 HRC. Хромированное покрытие надежно защищает инструмент от коррозии. Все модели отличаются высоким качеством исполнения.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Теги товара: универсальные
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Теги товара: универсальные
Набор выколоток Kraftool Grand-6 21075-H6, 6 предметов - по цене 1760 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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