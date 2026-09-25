Top.Mail.Ru
Набор выколоток Kraftool Grand-6 21075-H6, 6 предметов купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Набор выколоток Kraftool Grand-6 21075-H6, 6 предметов

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Набор выколоток Kraftool Grand-6 21075-H6, 6 предметов - фото 1
Набор выколоток Kraftool Grand-6 21075-H6, 6 предметов - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
Количество предметов, шт
6
Комплектация
Выколотка 2?115 мм, выколотка 3?125 мм, выколотка 4?150 мм, выколотка 5?165 мм, выколотка 6?180 мм, выколотка 8?180 мм, пластиковый держатель
  • Набор выколоток Kraftool Grand-6 21075-H6, 6 предметов - фото 1
  • Набор выколоток Kraftool Grand-6 21075-H6, 6 предметов - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 760 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742576
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Набор выколоток Kraftool Grand-6 21075-H6, 6 предметов
1 760 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
Количество предметов, шт
6
Комплектация
Выколотка 2?115 мм, выколотка 3?125 мм, выколотка 4?150 мм, выколотка 5?165 мм, выколотка 6?180 мм, выколотка 8?180 мм, пластиковый держатель
Упаковка
блистер
Количество бит, шт
6
Торцовые головки
8 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х25х16
Вес, г.
520

Описание товара Набор выколоток Kraftool Grand-6 21075-H6, 6 предметов

Набор выколоток KRAFTOOL Grand-6 6 предметов 21075-H6 произведен из хромомолибденовой стали, выдерживает повышенные ударные нагрузки. Рабочие части закалены до 50-58 HRC. Хромированное покрытие надежно защищает инструмент от коррозии. Все модели отличаются высоким качеством исполнения.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками


Теги товара: универсальные

Отзывы о товаре Набор выколоток Kraftool Grand-6 21075-H6, 6 предметов




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
Количество предметов, шт
6
Комплектация
Выколотка 2?115 мм, выколотка 3?125 мм, выколотка 4?150 мм, выколотка 5?165 мм, выколотка 6?180 мм, выколотка 8?180 мм, пластиковый держатель
Упаковка
блистер
Количество бит, шт
6
Торцовые головки
8 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Набор выколоток KRAFTOOL Grand-6 6 предметов 21075-H6 произведен из хромомолибденовой стали, выдерживает повышенные ударные нагрузки. Рабочие части закалены до 50-58 HRC. Хромированное покрытие надежно защищает инструмент от коррозии. Все модели отличаются высоким качеством исполнения.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками


Теги товара: универсальные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор выколоток Kraftool Grand-6 21075-H6, 6 предметов - по цене 1760 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...