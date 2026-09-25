Набор зубил и кернеров Kraftool Grand-5 21075-H5, 5 предметов
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
Количество предметов, шт
5
Комплектация
Кернер №2 (4?120 мм), добойник (3?120 мм), крейцмейсель (5?130 мм), зубило (12?130 мм), выколотка (4?150 мм)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 360 руб.
В наличии
Код товара: 742575
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1 360 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
Количество предметов, шт
5
Комплектация
Кернер №2 (4?120 мм), добойник (3?120 мм), крейцмейсель (5?130 мм), зубило (12?130 мм), выколотка (4?150 мм)
Упаковка
блистер
Количество бит, шт
5
Количество зубил, шт
1
Торцовые головки
4 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х23х21
Вес, г.
390
Описание товара Набор зубил и кернеров Kraftool Grand-5 21075-H5, 5 предметов
Набор зубил и кернеров KRAFTOOL Grand-5 5 предметов 21075-H5 произведен из хромомолибденовой стали, выдерживает повышенные ударные нагрузки. Рабочие части закалены до 50-58 HRC. Хромированное покрытие надежно защищает инструмент от коррозии. Все модели отличаются высоким качеством исполнения.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Теги товара: универсальные
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Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
Количество предметов, шт
5
Комплектация
Кернер №2 (4?120 мм), добойник (3?120 мм), крейцмейсель (5?130 мм), зубило (12?130 мм), выколотка (4?150 мм)
Упаковка
блистер
Количество бит, шт
5
Количество зубил, шт
1
Торцовые головки
4 мм
Страна производитель
Китай
Набор зубил и кернеров KRAFTOOL Grand-5 5 предметов 21075-H5 произведен из хромомолибденовой стали, выдерживает повышенные ударные нагрузки. Рабочие части закалены до 50-58 HRC. Хромированное покрытие надежно защищает инструмент от коррозии. Все модели отличаются высоким качеством исполнения.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Теги товара: универсальные
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Теги товара: универсальные
Набор зубил и кернеров Kraftool Grand-5 21075-H5, 5 предметов - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 1360 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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