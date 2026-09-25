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Набор зубил и кернеров Kraftool Grand-15 21075-H15, 15 предметов купить с доставкой в Москве
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Набор зубил и кернеров Kraftool Grand-15 21075-H15, 15 предметов

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Набор зубил и кернеров Kraftool Grand-15 21075-H15, 15 предметов - фото 1
Набор зубил и кернеров Kraftool Grand-15 21075-H15, 15 предметов - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
Количество предметов, шт
15
Комплектация
Кернеры — 2 шт.: 3,2 ? 127 мм и 4,8 ? 152 мм. Зубила — 4 шт.: 10 ? 140 мм, 12 ? 130 мм, 13 ? 152 мм, 16 ? 165 мм. Выколотки — 5 шт.: 2,3 ? 108 мм, 3,2 ? 120 мм, 4 ? 127 мм, 4,8 ? 133 мм, 6,4 ? 146 мм. Добойники — 5 шт.: 2,3 ? 133 мм, 3,2 ? 146 мм, 4 ? 152 мм, 4,8 ? 160 мм, 6,4 ? 171 мм. Шаблон для проверки угла заточки зубил — 1 шт. Пластиковый поддон для хранения — 1 шт.
  • Набор зубил и кернеров Kraftool Grand-15 21075-H15, 15 предметов - фото 1
  • Набор зубил и кернеров Kraftool Grand-15 21075-H15, 15 предметов - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 150 руб. 
Начислим 51 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742574
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Набор зубил и кернеров Kraftool Grand-15 21075-H15, 15 предметов
3 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
Количество предметов, шт
15
Комплектация
Кернеры — 2 шт.: 3,2 ? 127 мм и 4,8 ? 152 мм. Зубила — 4 шт.: 10 ? 140 мм, 12 ? 130 мм, 13 ? 152 мм, 16 ? 165 мм. Выколотки — 5 шт.: 2,3 ? 108 мм, 3,2 ? 120 мм, 4 ? 127 мм, 4,8 ? 133 мм, 6,4 ? 146 мм. Добойники — 5 шт.: 2,3 ? 133 мм, 3,2 ? 146 мм, 4 ? 152 мм, 4,8 ? 160 мм, 6,4 ? 171 мм. Шаблон для проверки угла заточки зубил — 1 шт. Пластиковый поддон для хранения — 1 шт.
Упаковка
блистер
Количество бит, шт
16
Количество зубил, шт
4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х23х21
Вес, кг.
1.17

Описание товара Набор зубил и кернеров Kraftool Grand-15 21075-H15, 15 предметов

Набор зубил и кернеров KRAFTOOL Grand-15 15 предметов 21075-H15 произведен из хромомолибденовой стали, выдерживает повышенные ударные нагрузки. Рабочие части закалены до 50-58 HRC. Хромированное покрытие надежно защищает инструмент от коррозии. Все модели отличаются высоким качеством исполнения.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками


Теги товара: универсальные

Отзывы о товаре Набор зубил и кернеров Kraftool Grand-15 21075-H15, 15 предметов




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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
Количество предметов, шт
15
Комплектация
Кернеры — 2 шт.: 3,2 ? 127 мм и 4,8 ? 152 мм. Зубила — 4 шт.: 10 ? 140 мм, 12 ? 130 мм, 13 ? 152 мм, 16 ? 165 мм. Выколотки — 5 шт.: 2,3 ? 108 мм, 3,2 ? 120 мм, 4 ? 127 мм, 4,8 ? 133 мм, 6,4 ? 146 мм. Добойники — 5 шт.: 2,3 ? 133 мм, 3,2 ? 146 мм, 4 ? 152 мм, 4,8 ? 160 мм, 6,4 ? 171 мм. Шаблон для проверки угла заточки зубил — 1 шт. Пластиковый поддон для хранения — 1 шт.
Упаковка
блистер
Количество бит, шт
16
Количество зубил, шт
4
Страна производитель
Китай
Описание
Набор зубил и кернеров KRAFTOOL Grand-15 15 предметов 21075-H15 произведен из хромомолибденовой стали, выдерживает повышенные ударные нагрузки. Рабочие части закалены до 50-58 HRC. Хромированное покрытие надежно защищает инструмент от коррозии. Все модели отличаются высоким качеством исполнения.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками


Теги товара: универсальные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор зубил и кернеров Kraftool Grand-15 21075-H15, 15 предметов - стоимость товара 3150 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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