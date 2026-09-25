Top.Mail.Ru
Монтажный лом СИБИН 2183-15, 1500 мм, диаметр 25 мм купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Монтажный лом СИБИН 2183-15, 1500 мм, диаметр 25 мм

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Монтажный лом СИБИН 2183-15, 1500 мм, диаметр 25 мм - фото 1
Монтажный лом СИБИН 2183-15, 1500 мм, диаметр 25 мм - фото 2
Монтажный лом СИБИН 2183-15, 1500 мм, диаметр 25 мм - фото 3
Монтажный лом СИБИН 2183-15, 1500 мм, диаметр 25 мм - фото 4
Монтажный лом СИБИН 2183-15, 1500 мм, диаметр 25 мм - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип инструмента
Лом
Класс товара
бытовой
Форма бойка
круглый
  • Монтажный лом СИБИН 2183-15, 1500 мм, диаметр 25 мм - фото 1
  • Монтажный лом СИБИН 2183-15, 1500 мм, диаметр 25 мм - фото 2
  • Монтажный лом СИБИН 2183-15, 1500 мм, диаметр 25 мм - фото 3
  • Монтажный лом СИБИН 2183-15, 1500 мм, диаметр 25 мм - фото 4
  • Монтажный лом СИБИН 2183-15, 1500 мм, диаметр 25 мм - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 380 руб. 
Начислим 61 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742572
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Монтажный лом СИБИН 2183-15, 1500 мм, диаметр 25 мм
1 380 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБИН
Тип инструмента
Лом
Класс товара
бытовой
Форма бойка
круглый
Тип сечения
круг
Материал инструмента
сталь
Длина, мм
1500
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
1.5х0.03х0.03
Вес, кг.
5.5

Описание товара Монтажный лом СИБИН 2183-15, 1500 мм, диаметр 25 мм

Монтажный лом СИБИН 2183-15 оснащен парой рабочих зон для эффективного демонтажа и разборки. Инструмент удобен в использовании за счет оптимальной длины рычага. Диаметр инструмента достаточен для препятствования деформациям.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Монтажный лом СИБИН 2183-15, 1500 мм, диаметр 25 мм




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
СИБИН
Тип инструмента
Лом
Класс товара
бытовой
Форма бойка
круглый
Тип сечения
круг
Материал инструмента
сталь
Длина, мм
1500
Страна производитель
Россия
Описание
Монтажный лом СИБИН 2183-15 оснащен парой рабочих зон для эффективного демонтажа и разборки. Инструмент удобен в использовании за счет оптимальной длины рычага. Диаметр инструмента достаточен для препятствования деформациям.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Монтажный лом СИБИН 2183-15, 1500 мм, диаметр 25 мм - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 1380 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...