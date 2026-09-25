Монтажный лом ЗУБР Титан 21805-150_z01, 1500 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип инструмента
Лом
Класс товара
полупрофессиональный
Форма бойка
шестигранный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 350 руб.
В наличии
Код товара: 742564
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Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
4 350 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип инструмента
Лом
Класс товара
полупрофессиональный
Форма бойка
шестигранный
Материал инструмента
сталь
Длина, мм
1500
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.5х0.08х0.04
Вес, кг.
6.2
Описание товара Монтажный лом ЗУБР Титан 21805-150_z01, 1500 мм
Лом ЗУБР ''ТИТАН'' 21805-150_z01 монтажный 1500 мм, 25 мм, шестигранный. Специальная шестигранная форма корпуса, изготовленного из высококачественной инструментальной стали, выдерживает высокие нагрузки. Обладает высокой прочностью и долговечностью благодаря закалке рабочих частей
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Бренд
Тип инструмента
Лом
Класс товара
полупрофессиональный
Форма бойка
шестигранный
Материал инструмента
сталь
Длина, мм
1500
Страна производитель
Китай
Лом ЗУБР ''ТИТАН'' 21805-150_z01 монтажный 1500 мм, 25 мм, шестигранный. Специальная шестигранная форма корпуса, изготовленного из высококачественной инструментальной стали, выдерживает высокие нагрузки. Обладает высокой прочностью и долговечностью благодаря закалке рабочих частей
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Монтажный лом ЗУБР Титан 21805-150_z01, 1500 мм – стоимость товара 4350 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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