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Лом строительный ЗУБР 2180-1.3_z01, 1300 / 24 мм, круглый купить с доставкой в Москве
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Лом строительный ЗУБР 2180-1.3_z01, 1300 / 24 мм, круглый

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Лом строительный ЗУБР 2180-1.3_z01, 1300 / 24 мм, круглый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип инструмента
Лом
Класс товара
полупрофессиональный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 030 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 742560
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Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип инструмента
Лом
Класс товара
полупрофессиональный
Тип сечения
круг
Материал основания
сталь
Длина, мм
1300
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.3х0.05х0.05
Вес, кг.
5.14

Описание товара Лом строительный ЗУБР 2180-1.3_z01, 1300 / 24 мм, круглый

Предназначен для демонтажа строительных конструкций, извлечения гвоздей и строительных скоб с большим усилием. Особенности: Сечение – круглое, диаметром 24 мм; Обладает высокой прочностью и долговечностью, благодаря, закалке рабочих частей



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Отзывы о товаре Лом строительный ЗУБР 2180-1.3_z01, 1300 / 24 мм, круглый




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип инструмента
Лом
Класс товара
полупрофессиональный
Тип сечения
круг
Материал основания
сталь
Длина, мм
1300
Страна производитель
Китай
Описание
Предназначен для демонтажа строительных конструкций, извлечения гвоздей и строительных скоб с большим усилием. Особенности: Сечение – круглое, диаметром 24 мм; Обладает высокой прочностью и долговечностью, благодаря, закалке рабочих частей


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Доставка
Отзывы


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