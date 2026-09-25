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Остроносая кувалда Kraftool KRAFTBUILT 20065-4.5, 900 мм, 4,5кг купить с доставкой в Москве
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Остроносая кувалда Kraftool KRAFTBUILT 20065-4.5, 900 мм, 4,5кг

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Остроносая кувалда Kraftool KRAFTBUILT 20065-4.5, 900 мм, 4,5кг - фото 1
Остроносая кувалда Kraftool KRAFTBUILT 20065-4.5, 900 мм, 4,5кг - фото 2
Остроносая кувалда Kraftool KRAFTBUILT 20065-4.5, 900 мм, 4,5кг - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип инструмента
Кувалда
Форма бойка
круглый
Материал бойка
сталь
Материал рукояти
фибергласс (стеклопластик)
  • Остроносая кувалда Kraftool KRAFTBUILT 20065-4.5, 900 мм, 4,5кг - фото 1
  • Остроносая кувалда Kraftool KRAFTBUILT 20065-4.5, 900 мм, 4,5кг - фото 2
  • Остроносая кувалда Kraftool KRAFTBUILT 20065-4.5, 900 мм, 4,5кг - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 230 руб. 
Начислим 84 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742537
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Остроносая кувалда Kraftool KRAFTBUILT 20065-4.5, 900 мм, 4,5кг
5 230 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип инструмента
Кувалда
Форма бойка
круглый
Материал бойка
сталь
Материал рукояти
фибергласс (стеклопластик)
Длина, мм
900
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
91х8х2
Вес, кг.
1.3

Описание товара Остроносая кувалда Kraftool KRAFTBUILT 20065-4.5, 900 мм, 4,5кг

Профессиональный ударный инструмент, изготовленный специально для высоких нагрузок, обладает высокой надежностью и увеличенным сроком службы. Преимущества: SOLID FIX -Особопрочное винтовое соединение головы; SuperANTISHOCK - антивибрационная технология; DIN 5131 - изготовлено строго в соответствии со стандартом; HEAVY DUTY - для тяжелых условий эксплуатации;



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Отзывы о товаре Остроносая кувалда Kraftool KRAFTBUILT 20065-4.5, 900 мм, 4,5кг




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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип инструмента
Кувалда
Форма бойка
круглый
Материал бойка
сталь
Материал рукояти
фибергласс (стеклопластик)
Длина, мм
900
Страна производитель
Китай
Описание
Профессиональный ударный инструмент, изготовленный специально для высоких нагрузок, обладает высокой надежностью и увеличенным сроком службы. Преимущества: SOLID FIX -Особопрочное винтовое соединение головы; SuperANTISHOCK - антивибрационная технология; DIN 5131 - изготовлено строго в соответствии со стандартом; HEAVY DUTY - для тяжелых условий эксплуатации;


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Остроносая кувалда Kraftool KRAFTBUILT 20065-4.5, 900 мм, 4,5кг - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 5230 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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