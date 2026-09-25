Цельностальная кувалда ЗУБР Терминатор 20113-2, 2 кг
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип инструмента
Кувалда
Класс товара
профессиональный
Форма бойка
квадратный
Материал бойка
сталь
Материал рукояти
сталь
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 310 руб.
В наличии
Код товара: 742530
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1 310 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип инструмента
Кувалда
Класс товара
профессиональный
Форма бойка
квадратный
Материал бойка
сталь
Материал рукояти
сталь
Длина, мм
240
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х12х5
Вес, кг.
2.8
Описание товара Цельностальная кувалда ЗУБР Терминатор 20113-2, 2 кг
Кувалда Терминатор - цельностальная, голова и рукоятка выполнены из закаленной стали 45. Обрезиненная маслобензостойкая рукоятка, выдерживает суровые условия эксплуатации до - 40 ? Кувалда Терминатор - выбор настоящих профессионалов.
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Бренд
Тип инструмента
Кувалда
Класс товара
профессиональный
Форма бойка
квадратный
Материал бойка
сталь
Материал рукояти
сталь
Длина, мм
240
Страна производитель
Китай
Кувалда Терминатор - цельностальная, голова и рукоятка выполнены из закаленной стали 45. Обрезиненная маслобензостойкая рукоятка, выдерживает суровые условия эксплуатации до - 40 ? Кувалда Терминатор - выбор настоящих профессионалов.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Цельностальная кувалда ЗУБР Терминатор 20113-2, 2 кг - стоимость товара 1310 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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