Дрель ударная Stanley STDH5510-RU

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|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Stanley
|Тип товара
|Дрель
|Блокировка кнопки включения
|да
|Дополнительная рукоятка
|нет
|Зарядное устройство в комплекте
|нет
|Импульсный режим
|нет
|Лампа точечной подсветки
|нет
|Макс. количество ударов в минуту
|47600 уд./мин.
|Максимальный крутящий момент
|20 Нм
|Мощность
|550 Вт
|Питание
|от сети
|Тип патрона
|ключевой
|Ударный механизм
|да
|Фиксация шпинделя
|да
|Электронная регулировка частоты вращения
|да
|В кейсе
|нет
|Электронная защита от перегрузок
|нет
|Вес, кг
|1.61
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