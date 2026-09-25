Кованая кувалда ЗУБР 20112-3, 450 мм, 3 кг
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Характеристики
Тип инструмента
Кувалда
Класс товара
полупрофессиональный
Форма бойка
квадратный
Материал бойка
сталь
Материал рукояти
дерево
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 310 руб.
В наличии
Код товара: 742526
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1 310 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип инструмента
Кувалда
Класс товара
полупрофессиональный
Форма бойка
квадратный
Материал бойка
сталь
Материал рукояти
дерево
Длина, мм
450
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х12х6
Вес, кг.
3.08
Описание товара Кованая кувалда ЗУБР 20112-3, 450 мм, 3 кг
Откройте для себя надежность и мощь с кованой кувалдой ЗУБР! Этот инструмент оснащен головой массой 3 кг, изготовленной из высококачественной стали 45, закаленной согласно ГОСТ 11401-75 для долговечности и стойкости. Деревянная рукоятка длиной 450 мм не только обеспечивает комфортное использование, но и гарантирует безопасность благодаря сверхпрочному инновационному креплению головы. Незаменимый инструмент для серьезных строительных работ и домашнего использования. Идеальный выбор для тех, кто ценит качество и надежность. Кувалда ЗУБР – профессионализм в каждом ударе!
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Бренд
Тип инструмента
Кувалда
Класс товара
полупрофессиональный
Форма бойка
квадратный
Материал бойка
сталь
Материал рукояти
дерево
Длина, мм
450
Страна производитель
Китай
Откройте для себя надежность и мощь с кованой кувалдой ЗУБР! Этот инструмент оснащен головой массой 3 кг, изготовленной из высококачественной стали 45, закаленной согласно ГОСТ 11401-75 для долговечности и стойкости. Деревянная рукоятка длиной 450 мм не только обеспечивает комфортное использование, но и гарантирует безопасность благодаря сверхпрочному инновационному креплению головы. Незаменимый инструмент для серьезных строительных работ и домашнего использования. Идеальный выбор для тех, кто ценит качество и надежность. Кувалда ЗУБР – профессионализм в каждом ударе!
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Кованая кувалда ЗУБР 20112-3, 450 мм, 3 кг - этот товар вы можете купить по цене 1310 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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