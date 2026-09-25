Кованая кувалда ЗУБР 20112-5, 600 мм, 5 кг
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип инструмента
Кувалда
Класс товара
полупрофессиональный
Форма бойка
квадратный
Материал бойка
сталь
Материал рукояти
дерево
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 570 руб.
В наличии
Код товара: 742525
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
1 570 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип инструмента
Кувалда
Класс товара
полупрофессиональный
Форма бойка
квадратный
Материал бойка
сталь
Материал рукояти
дерево
Длина, мм
600
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х14х7
Вес, кг.
5.4
Описание товара Кованая кувалда ЗУБР 20112-5, 600 мм, 5 кг
Кувалда кованая с деревянной рукояткой ЗУБР 5 кг, 20112-5 – ваш незаменимый помощник в строительных и ремонтных работах. Голова инструмента изготовлена из высококачественной стали 45 и обладает массой 5 кг, что обеспечивает максимальную эффективность приложенных усилий. Длина деревянной рукоятки 600 мм гарантирует удобство и безопасность использования. Специальная закалка по ГОСТ 11401-75 и инновационная система крепления головы к рукоятке обеспечивают долговечность и надежность в эксплуатации. Создана для профессионалов!
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 500 руб. 2 490 руб.375 руб. в СплитЗаклепочник, 800 мм, "Гармошка", усиленный, заклепки 3,2-4,0-4,8...
-
В наличииЦена 1 500 руб.375 руб. в СплитУдлиненная цельностальная кувалда ЗУБР Терминатор 20113-3, 3 кг
-
В наличииЦена 1 510 руб.378 руб. в СплитБолторез 450 мм, 18", Cr-Mo Denzel (78534)
-
В наличииЦена 1 510 руб.378 руб. в СплитПресс-клещи усиленные для медных наконечников и гильз ЗУБР ПКУ-1...
-
В наличииЦена 1 520 руб.380 руб. в СплитСтрубцина F-образная, 100x600мм, кованая Denzel (20472)
-
В наличииЦена 1 530 руб.383 руб. в СплитЦельнокованый молоток каменщика ЗУБР 20145-600_z01, Профессионал...
-
В наличииЦена 1 530 руб.383 руб. в СплитЦельнокованый молоток кровельщика ЗУБР 20147-600_z01, Профессион...
-
В наличииЦена 1 530 руб.383 руб. в СплитМонтировка-лом ЗУБР Титан 21803-120_z01, 1200 мм, монтажный лом
-
В наличииЦена 1 560 руб.390 руб. в СплитУгловая струбцина ЗУБР УСМ-80 32211, 2 ? 70 мм
-
В наличииЦена 1 590 руб.398 руб. в СплитТиски настольные для точных работ STAYER HERCULES, 60 мм, Profes...
-
В наличииЦена 1 600 руб.400 руб. в СплитРучной станок для гибки арматуры Kraftool 23308, 10 EB, плавный ...
-
В наличииЦена 1 600 руб.400 руб. в СплитПравые ножницы по металлу Kraftool Grand 2324-R_z02, 270 мм
Бренд
Тип инструмента
Кувалда
Класс товара
полупрофессиональный
Форма бойка
квадратный
Материал бойка
сталь
Материал рукояти
дерево
Длина, мм
600
Страна производитель
Китай
Кувалда кованая с деревянной рукояткой ЗУБР 5 кг, 20112-5 – ваш незаменимый помощник в строительных и ремонтных работах. Голова инструмента изготовлена из высококачественной стали 45 и обладает массой 5 кг, что обеспечивает максимальную эффективность приложенных усилий. Длина деревянной рукоятки 600 мм гарантирует удобство и безопасность использования. Специальная закалка по ГОСТ 11401-75 и инновационная система крепления головы к рукоятке обеспечивают долговечность и надежность в эксплуатации. Создана для профессионалов!
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Кованая кувалда ЗУБР 20112-5, 600 мм, 5 кг - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 1570 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Кованая кувалда ЗУБР 20112-5, 600 мм, 5 кг