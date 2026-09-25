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Кованая кувалда ЗУБР 20112-5, 600 мм, 5 кг купить с доставкой в Москве
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Кованая кувалда ЗУБР 20112-5, 600 мм, 5 кг

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Кованая кувалда ЗУБР 20112-5, 600 мм, 5 кг - фото 1
Кованая кувалда ЗУБР 20112-5, 600 мм, 5 кг - фото 2
Кованая кувалда ЗУБР 20112-5, 600 мм, 5 кг - фото 3
Кованая кувалда ЗУБР 20112-5, 600 мм, 5 кг - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип инструмента
Кувалда
Класс товара
полупрофессиональный
Форма бойка
квадратный
Материал бойка
сталь
Материал рукояти
дерево
  • Кованая кувалда ЗУБР 20112-5, 600 мм, 5 кг - фото 1
  • Кованая кувалда ЗУБР 20112-5, 600 мм, 5 кг - фото 2
  • Кованая кувалда ЗУБР 20112-5, 600 мм, 5 кг - фото 3
  • Кованая кувалда ЗУБР 20112-5, 600 мм, 5 кг - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 570 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742525
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Кованая кувалда ЗУБР 20112-5, 600 мм, 5 кг
1 570 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип инструмента
Кувалда
Класс товара
полупрофессиональный
Форма бойка
квадратный
Материал бойка
сталь
Материал рукояти
дерево
Длина, мм
600
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х14х7
Вес, кг.
5.4

Описание товара Кованая кувалда ЗУБР 20112-5, 600 мм, 5 кг

Кувалда кованая с деревянной рукояткой ЗУБР 5 кг, 20112-5 – ваш незаменимый помощник в строительных и ремонтных работах. Голова инструмента изготовлена из высококачественной стали 45 и обладает массой 5 кг, что обеспечивает максимальную эффективность приложенных усилий. Длина деревянной рукоятки 600 мм гарантирует удобство и безопасность использования. Специальная закалка по ГОСТ 11401-75 и инновационная система крепления головы к рукоятке обеспечивают долговечность и надежность в эксплуатации. Создана для профессионалов!



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Отзывы о товаре Кованая кувалда ЗУБР 20112-5, 600 мм, 5 кг




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип инструмента
Кувалда
Класс товара
полупрофессиональный
Форма бойка
квадратный
Материал бойка
сталь
Материал рукояти
дерево
Длина, мм
600
Страна производитель
Китай
Описание
Кувалда кованая с деревянной рукояткой ЗУБР 5 кг, 20112-5 – ваш незаменимый помощник в строительных и ремонтных работах. Голова инструмента изготовлена из высококачественной стали 45 и обладает массой 5 кг, что обеспечивает максимальную эффективность приложенных усилий. Длина деревянной рукоятки 600 мм гарантирует удобство и безопасность использования. Специальная закалка по ГОСТ 11401-75 и инновационная система крепления головы к рукоятке обеспечивают долговечность и надежность в эксплуатации. Создана для профессионалов!


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кованая кувалда ЗУБР 20112-5, 600 мм, 5 кг - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 1570 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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