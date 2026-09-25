Top.Mail.Ru
Кувалда с удлинённой фиберглассовой рукояткой СИБИН 20134-4, 4 кг купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Кувалда с удлинённой фиберглассовой рукояткой СИБИН 20134-4, 4 кг

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Кувалда с удлинённой фиберглассовой рукояткой СИБИН 20134-4, 4 кг - фото 1
Кувалда с удлинённой фиберглассовой рукояткой СИБИН 20134-4, 4 кг - фото 2
Кувалда с удлинённой фиберглассовой рукояткой СИБИН 20134-4, 4 кг - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип инструмента
Кувалда
Класс товара
профессиональный
Форма бойка
квадратный
Материал бойка
металл
Материал рукояти
фибергласс (стеклопластик)
  • Кувалда с удлинённой фиберглассовой рукояткой СИБИН 20134-4, 4 кг - фото 1
  • Кувалда с удлинённой фиберглассовой рукояткой СИБИН 20134-4, 4 кг - фото 2
  • Кувалда с удлинённой фиберглассовой рукояткой СИБИН 20134-4, 4 кг - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 720 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742524
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Кувалда с удлинённой фиберглассовой рукояткой СИБИН 20134-4, 4 кг
1 720 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБИН
Тип инструмента
Кувалда
Класс товара
профессиональный
Форма бойка
квадратный
Материал бойка
металл
Материал рукояти
фибергласс (стеклопластик)
Длина, мм
850
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
89х15х6
Вес, кг.
4.8

Описание товара Кувалда с удлинённой фиберглассовой рукояткой СИБИН 20134-4, 4 кг

Кувалда СИБИН - надежный инструмент для слесарных работ.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Кувалда с удлинённой фиберглассовой рукояткой СИБИН 20134-4, 4 кг




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
СИБИН
Тип инструмента
Кувалда
Класс товара
профессиональный
Форма бойка
квадратный
Материал бойка
металл
Материал рукояти
фибергласс (стеклопластик)
Длина, мм
850
Страна производитель
Россия
Описание
Кувалда СИБИН - надежный инструмент для слесарных работ.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кувалда с удлинённой фиберглассовой рукояткой СИБИН 20134-4, 4 кг - данный товар вы можете купить по цене 1720 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...