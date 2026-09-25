Цельностальная кувалда с удлинённой обрезиненной рукояткой СИБИН 20132-10, 720 мм, 10 кг
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Характеристики
Тип инструмента
Кувалда
Класс товара
профессиональный
Форма бойка
круглый
Материал бойка
сталь
Материал рукояти
дерево
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 330 руб.
В наличии
Код товара: 742518
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3 330 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип инструмента
Кувалда
Класс товара
профессиональный
Форма бойка
круглый
Тип сечения
круг
Материал бойка
сталь
Материал рукояти
дерево
Длина, мм
810
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
82х19х9
Вес, кг.
12.15
Описание товара Цельностальная кувалда с удлинённой обрезиненной рукояткой СИБИН 20132-10, 720 мм, 10 кг
Кувалда СИБИН 20132-10 (вес головы - 10 кг), предназначена для выполнения слесарных работ. Инструмент имеет цельностальную конструкцию и неразъемное сварное соединение кованой головы с рукояткой. Обрезиненная рукоятка из стали эргономической формы позволяет надёжно удерживать её в руке, что снижает отдачу при работе. У основания рукоятки имеется антивибрационное утолщение, а на конце рукоятки – специальное утолщение (для дополнительной защиты от выскальзывания).
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Бренд
Тип инструмента
Кувалда
Класс товара
профессиональный
Форма бойка
круглый
Тип сечения
круг
Материал бойка
сталь
Материал рукояти
дерево
Длина, мм
810
Страна производитель
Россия
Кувалда СИБИН 20132-10 (вес головы - 10 кг), предназначена для выполнения слесарных работ. Инструмент имеет цельностальную конструкцию и неразъемное сварное соединение кованой головы с рукояткой. Обрезиненная рукоятка из стали эргономической формы позволяет надёжно удерживать её в руке, что снижает отдачу при работе. У основания рукоятки имеется антивибрационное утолщение, а на конце рукоятки – специальное утолщение (для дополнительной защиты от выскальзывания).
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Цельностальная кувалда с удлинённой обрезиненной рукояткой СИБИН 20132-10, 720 мм, 10 кг - данный товар вы можете купить по цене 3330 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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