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Кувалда с удлинённой рукояткой Stayer Hercules 20110-5_z03, 5 кг купить с доставкой в Москве
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Кувалда с удлинённой рукояткой Stayer Hercules 20110-5_z03, 5 кг

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Кувалда с удлинённой рукояткой Stayer Hercules 20110-5_z03, 5 кг - фото 1
Кувалда с удлинённой рукояткой Stayer Hercules 20110-5_z03, 5 кг - фото 2
Кувалда с удлинённой рукояткой Stayer Hercules 20110-5_z03, 5 кг - фото 3
Кувалда с удлинённой рукояткой Stayer Hercules 20110-5_z03, 5 кг - фото 4
Кувалда с удлинённой рукояткой Stayer Hercules 20110-5_z03, 5 кг - фото 5
Кувалда с удлинённой рукояткой Stayer Hercules 20110-5_z03, 5 кг - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип инструмента
Кувалда
Класс товара
профессиональный
Форма бойка
квадратный
Материал бойка
сталь
Материал рукояти
фибергласс (стеклопластик)
  • Кувалда с удлинённой рукояткой Stayer Hercules 20110-5_z03, 5 кг - фото 1
  • Кувалда с удлинённой рукояткой Stayer Hercules 20110-5_z03, 5 кг - фото 2
  • Кувалда с удлинённой рукояткой Stayer Hercules 20110-5_z03, 5 кг - фото 3
  • Кувалда с удлинённой рукояткой Stayer Hercules 20110-5_z03, 5 кг - фото 4
  • Кувалда с удлинённой рукояткой Stayer Hercules 20110-5_z03, 5 кг - фото 5
  • Кувалда с удлинённой рукояткой Stayer Hercules 20110-5_z03, 5 кг - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 540 руб. 
Начислим 41 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742512
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Кувалда с удлинённой рукояткой Stayer Hercules 20110-5_z03, 5 кг
2 540 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Stayer
Тип инструмента
Кувалда
Класс товара
профессиональный
Форма бойка
квадратный
Материал бойка
сталь
Материал рукояти
фибергласс (стеклопластик)
Обрезиненная ручка
да
Длина, мм
900
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.04х0.19х0.17
Вес, кг.
6.35

Описание товара Кувалда с удлинённой рукояткой Stayer Hercules 20110-5_z03, 5 кг

Кувалда с удлиненной фиберглассовой рукоятью 5 кг Stayer Hercules-XL 20110-5_z03 – слесарный инструмент ударного типа, предназначена для демонтажа строительных объектов из бетона, камня и кирпича. Стальной кованый боек прошел индукционную закалку до твердости 50-58 HRC. Двухкомпонентная рукоять из фибергласса с прорезиненным нескользящим покрытием снижает вибрацию и уменьшает нагрузку на руки. Удлиненная рукоять 900 мм обеспечивает высокую мощность ударов.



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Отзывы о товаре Кувалда с удлинённой рукояткой Stayer Hercules 20110-5_z03, 5 кг




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Характеристики
Бренд
Stayer
Тип инструмента
Кувалда
Класс товара
профессиональный
Форма бойка
квадратный
Материал бойка
сталь
Материал рукояти
фибергласс (стеклопластик)
Обрезиненная ручка
да
Длина, мм
900
Страна производитель
Китай
Описание
Кувалда с удлиненной фиберглассовой рукоятью 5 кг Stayer Hercules-XL 20110-5_z03 – слесарный инструмент ударного типа, предназначена для демонтажа строительных объектов из бетона, камня и кирпича. Стальной кованый боек прошел индукционную закалку до твердости 50-58 HRC. Двухкомпонентная рукоять из фибергласса с прорезиненным нескользящим покрытием снижает вибрацию и уменьшает нагрузку на руки. Удлиненная рукоять 900 мм обеспечивает высокую мощность ударов.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кувалда с удлинённой рукояткой Stayer Hercules 20110-5_z03, 5 кг - стоимость товара 2540 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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