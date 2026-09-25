Кувалда с удлинённой рукояткой ЗУБР 20111-6_z03, 6 кг
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Характеристики
Тип инструмента
Кувалда
Класс товара
профессиональный
Форма бойка
квадратный
Материал бойка
сталь
Материал рукояти
фибергласс (стеклопластик)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 230 руб.
В наличии
Код товара: 742508
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Характеристики
Бренд
Тип инструмента
Кувалда
Класс товара
профессиональный
Форма бойка
квадратный
Материал бойка
сталь
Материал рукояти
фибергласс (стеклопластик)
Обрезиненная ручка
да
Длина, мм
750
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.05х0.19х0.1
Вес, кг.
7.05
Описание товара Кувалда с удлинённой рукояткой ЗУБР 20111-6_z03, 6 кг
Откройте для себя мощь и надежность с кувалдой ЗУБР Профессионал 20111-6_z03! Этот инструмент обладает стальной головой весом 6 кг и квадратной формы, что обеспечивает высокую эффективность при работе с твердыми материалами. Длинная рукоятка из фибергласса длиной 750 мм гарантирует удобство в использовании и уменьшает усталость, позволяя работать дольше и производительнее. Идеальный выбор для профессионалов, стремящихся к качеству и долговечности в каждой детали.
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Бренд
Тип инструмента
Кувалда
Класс товара
профессиональный
Форма бойка
квадратный
Материал бойка
сталь
Материал рукояти
фибергласс (стеклопластик)
Обрезиненная ручка
да
Длина, мм
750
Страна производитель
Китай
Откройте для себя мощь и надежность с кувалдой ЗУБР Профессионал 20111-6_z03! Этот инструмент обладает стальной головой весом 6 кг и квадратной формы, что обеспечивает высокую эффективность при работе с твердыми материалами. Длинная рукоятка из фибергласса длиной 750 мм гарантирует удобство в использовании и уменьшает усталость, позволяя работать дольше и производительнее. Идеальный выбор для профессионалов, стремящихся к качеству и долговечности в каждой детали.
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Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Кувалда с удлинённой рукояткой ЗУБР 20111-6_z03, 6 кг - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 3230 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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