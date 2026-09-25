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Кувалда ЗУБР 20111-5_z03, 900 мм, 5 кг купить с доставкой в Москве
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Кувалда ЗУБР 20111-5_z03, 900 мм, 5 кг

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Кувалда ЗУБР 20111-5_z03, 900 мм, 5 кг - фото 1
Кувалда ЗУБР 20111-5_z03, 900 мм, 5 кг - фото 2
Кувалда ЗУБР 20111-5_z03, 900 мм, 5 кг - фото 3
Кувалда ЗУБР 20111-5_z03, 900 мм, 5 кг - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип инструмента
Кувалда
Класс товара
профессиональный
Форма бойка
квадратный
Материал бойка
сталь
Материал рукояти
фибергласс (стеклопластик)
  • Кувалда ЗУБР 20111-5_z03, 900 мм, 5 кг - фото 1
  • Кувалда ЗУБР 20111-5_z03, 900 мм, 5 кг - фото 2
  • Кувалда ЗУБР 20111-5_z03, 900 мм, 5 кг - фото 3
  • Кувалда ЗУБР 20111-5_z03, 900 мм, 5 кг - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 070 руб. 
Начислим 50 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742507
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Кувалда ЗУБР 20111-5_z03, 900 мм, 5 кг
3 070 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип инструмента
Кувалда
Класс товара
профессиональный
Форма бойка
квадратный
Материал бойка
сталь
Материал рукояти
фибергласс (стеклопластик)
Обрезиненная ручка
да
Длина, мм
900
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.02х0.18х0.09
Вес, кг.
6.05

Описание товара Кувалда ЗУБР 20111-5_z03, 900 мм, 5 кг

Откройте для себя надежность и мощь с кувалдой ЗУБР Профессионал 20111-5_z03! Этот инструмент оснащён квадратной стальной головой весом 5 кг, обеспечивающей высочайшую эффективность при выполнении тяжёлых работ. Удлинённая рукоятка длиной 910 мм, выполненная из прочного фибергласса, гарантирует удобство и безопасность в использовании, а также позволяет передавать максимальное усилие. Идеальный выбор для профессионалов, ценящих качество и долговечность.



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Отзывы о товаре Кувалда ЗУБР 20111-5_z03, 900 мм, 5 кг




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип инструмента
Кувалда
Класс товара
профессиональный
Форма бойка
квадратный
Материал бойка
сталь
Материал рукояти
фибергласс (стеклопластик)
Обрезиненная ручка
да
Длина, мм
900
Страна производитель
Китай
Описание
Откройте для себя надежность и мощь с кувалдой ЗУБР Профессионал 20111-5_z03! Этот инструмент оснащён квадратной стальной головой весом 5 кг, обеспечивающей высочайшую эффективность при выполнении тяжёлых работ. Удлинённая рукоятка длиной 910 мм, выполненная из прочного фибергласса, гарантирует удобство и безопасность в использовании, а также позволяет передавать максимальное усилие. Идеальный выбор для профессионалов, ценящих качество и долговечность.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кувалда ЗУБР 20111-5_z03, 900 мм, 5 кг - данный товар вы можете купить по цене 3070 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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