Кувалда с удлинённой рукояткой ЗУБР 20111-3_z03, 3 кг
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип инструмента
Кувалда
Класс товара
профессиональный
Форма бойка
квадратный
Материал бойка
сталь
Материал рукояти
фибергласс (стеклопластик)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 390 руб.
В наличии
Код товара: 742505
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Загружаем...
2 390 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип инструмента
Кувалда
Класс товара
профессиональный
Форма бойка
квадратный
Материал бойка
сталь
Материал рукояти
фибергласс (стеклопластик)
Обрезиненная ручка
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
91х14х6
Вес, кг.
4.2
Описание товара Кувалда с удлинённой рукояткой ЗУБР 20111-3_z03, 3 кг
Кувалда ЗУБР Профессионал с фиберглассовой удлинённой рукояткой представляет собой незаменимый инструмент в строительстве и монтажных работах. Масса головы 3 кг из высокопрочной стали 55 гарантирует максимальную эффективность при выполнении тяжёлых задач. Удлинённая рукоятка из фибергласса обеспечивает удобство в использовании и дополнительный рычаг силы, а также снижает вибрацию при ударе. Идеальный выбор для профессионалов, требующих надёжности и долговечности.
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Бренд
Тип инструмента
Кувалда
Класс товара
профессиональный
Форма бойка
квадратный
Материал бойка
сталь
Материал рукояти
фибергласс (стеклопластик)
Обрезиненная ручка
да
Страна производитель
Китай
Кувалда ЗУБР Профессионал с фиберглассовой удлинённой рукояткой представляет собой незаменимый инструмент в строительстве и монтажных работах. Масса головы 3 кг из высокопрочной стали 55 гарантирует максимальную эффективность при выполнении тяжёлых задач. Удлинённая рукоятка из фибергласса обеспечивает удобство в использовании и дополнительный рычаг силы, а также снижает вибрацию при ударе. Идеальный выбор для профессионалов, требующих надёжности и долговечности.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Кувалда с удлинённой рукояткой ЗУБР 20111-3_z03, 3 кг - стоимость товара 2390 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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