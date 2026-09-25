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Кувалда с фиберглассовой удлинённой рукояткой ЗУБР 20111-10_z03, 900 мм, 10 кг купить с доставкой в Москве
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Кувалда с фиберглассовой удлинённой рукояткой ЗУБР 20111-10_z03, 900 мм, 10 кг

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Кувалда с фиберглассовой удлинённой рукояткой ЗУБР 20111-10_z03, 900 мм, 10 кг - фото 1
Кувалда с фиберглассовой удлинённой рукояткой ЗУБР 20111-10_z03, 900 мм, 10 кг - фото 2
Кувалда с фиберглассовой удлинённой рукояткой ЗУБР 20111-10_z03, 900 мм, 10 кг - фото 3
Кувалда с фиберглассовой удлинённой рукояткой ЗУБР 20111-10_z03, 900 мм, 10 кг - фото 4
Кувалда с фиберглассовой удлинённой рукояткой ЗУБР 20111-10_z03, 900 мм, 10 кг - фото 5
Кувалда с фиберглассовой удлинённой рукояткой ЗУБР 20111-10_z03, 900 мм, 10 кг - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип инструмента
Кувалда
Класс товара
профессиональный
Форма бойка
квадратный
Материал бойка
сталь
Материал рукояти
фибергласс (стеклопластик)
  • Кувалда с фиберглассовой удлинённой рукояткой ЗУБР 20111-10_z03, 900 мм, 10 кг - фото 1
  • Кувалда с фиберглассовой удлинённой рукояткой ЗУБР 20111-10_z03, 900 мм, 10 кг - фото 2
  • Кувалда с фиберглассовой удлинённой рукояткой ЗУБР 20111-10_z03, 900 мм, 10 кг - фото 3
  • Кувалда с фиберглассовой удлинённой рукояткой ЗУБР 20111-10_z03, 900 мм, 10 кг - фото 4
  • Кувалда с фиберглассовой удлинённой рукояткой ЗУБР 20111-10_z03, 900 мм, 10 кг - фото 5
  • Кувалда с фиберглассовой удлинённой рукояткой ЗУБР 20111-10_z03, 900 мм, 10 кг - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 700 руб. 
Начислим 76 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742504
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Кувалда с фиберглассовой удлинённой рукояткой ЗУБР 20111-10_z03, 900 мм, 10 кг
4 700 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип инструмента
Кувалда
Класс товара
профессиональный
Форма бойка
квадратный
Материал бойка
сталь
Материал рукояти
фибергласс (стеклопластик)
Длина, мм
900
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
91х20х8
Вес, кг.
10.85

Описание товара Кувалда с фиберглассовой удлинённой рукояткой ЗУБР 20111-10_z03, 900 мм, 10 кг

Кувалда с фибергласовой удлиненной рукояткой ЗУБР Профессионал 10 кг 20111-10_z03 представляет собой высокопрочный инструмент для ударных работ. Относится к профессиональному классу. Голова кувалды выполнена из прочной стали.



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Отзывы о товаре Кувалда с фиберглассовой удлинённой рукояткой ЗУБР 20111-10_z03, 900 мм, 10 кг




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип инструмента
Кувалда
Класс товара
профессиональный
Форма бойка
квадратный
Материал бойка
сталь
Материал рукояти
фибергласс (стеклопластик)
Длина, мм
900
Страна производитель
Китай
Описание
Кувалда с фибергласовой удлиненной рукояткой ЗУБР Профессионал 10 кг 20111-10_z03 представляет собой высокопрочный инструмент для ударных работ. Относится к профессиональному классу. Голова кувалды выполнена из прочной стали.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кувалда с фиберглассовой удлинённой рукояткой ЗУБР 20111-10_z03, 900 мм, 10 кг - данный товар вы можете купить по цене 4700 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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