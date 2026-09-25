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Кувалда с удлинённой фиберглассовой рукояткой СИБИН 20134-3, 3 кг купить с доставкой в Москве
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Кувалда с удлинённой фиберглассовой рукояткой СИБИН 20134-3, 3 кг

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Кувалда с удлинённой фиберглассовой рукояткой СИБИН 20134-3, 3 кг - фото 1
Кувалда с удлинённой фиберглассовой рукояткой СИБИН 20134-3, 3 кг - фото 2
Кувалда с удлинённой фиберглассовой рукояткой СИБИН 20134-3, 3 кг - фото 3
Кувалда с удлинённой фиберглассовой рукояткой СИБИН 20134-3, 3 кг - фото 4
Кувалда с удлинённой фиберглассовой рукояткой СИБИН 20134-3, 3 кг - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип инструмента
Кувалда
Класс товара
профессиональный
Форма бойка
квадратный
Материал бойка
металл
Материал рукояти
фибергласс (стеклопластик)
  • Кувалда с удлинённой фиберглассовой рукояткой СИБИН 20134-3, 3 кг - фото 1
  • Кувалда с удлинённой фиберглассовой рукояткой СИБИН 20134-3, 3 кг - фото 2
  • Кувалда с удлинённой фиберглассовой рукояткой СИБИН 20134-3, 3 кг - фото 3
  • Кувалда с удлинённой фиберглассовой рукояткой СИБИН 20134-3, 3 кг - фото 4
  • Кувалда с удлинённой фиберглассовой рукояткой СИБИН 20134-3, 3 кг - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 280 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742500
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Кувалда с удлинённой фиберглассовой рукояткой СИБИН 20134-3, 3 кг
1 280 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБИН
Тип инструмента
Кувалда
Класс товара
профессиональный
Форма бойка
квадратный
Материал бойка
металл
Материал рукояти
фибергласс (стеклопластик)
Длина, мм
850
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
89х14х6
Вес, кг.
4.09

Описание товара Кувалда с удлинённой фиберглассовой рукояткой СИБИН 20134-3, 3 кг

Кувалда с фибергласовой рукояткой , обратный всад, 3 кг СИБИН 20134-3 пригодится на строительной площадке в качестве вспомогательного инструмента. Квадратный боек упрощает демонтажные работы. Противоскользящая рукоятка исключает риск выскальзывания кувалды.



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Отзывы о товаре Кувалда с удлинённой фиберглассовой рукояткой СИБИН 20134-3, 3 кг




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Характеристики
Бренд
СИБИН
Тип инструмента
Кувалда
Класс товара
профессиональный
Форма бойка
квадратный
Материал бойка
металл
Материал рукояти
фибергласс (стеклопластик)
Длина, мм
850
Страна производитель
Россия
Описание
Кувалда с фибергласовой рукояткой , обратный всад, 3 кг СИБИН 20134-3 пригодится на строительной площадке в качестве вспомогательного инструмента. Квадратный боек упрощает демонтажные работы. Противоскользящая рукоятка исключает риск выскальзывания кувалды.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кувалда с удлинённой фиберглассовой рукояткой СИБИН 20134-3, 3 кг - стоимость товара 1280 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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