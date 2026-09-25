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Направляющая шина ЗУБР УЗН-90 32232-1, 900 мм купить с доставкой в Москве
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Направляющая шина ЗУБР УЗН-90 32232-1, 900 мм

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Направляющая шина ЗУБР УЗН-90 32232-1, 900 мм - фото 1
Направляющая шина ЗУБР УЗН-90 32232-1, 900 мм - фото 2
Направляющая шина ЗУБР УЗН-90 32232-1, 900 мм - фото 3
Направляющая шина ЗУБР УЗН-90 32232-1, 900 мм - фото 4
Направляющая шина ЗУБР УЗН-90 32232-1, 900 мм - фото 5
Направляющая шина ЗУБР УЗН-90 32232-1, 900 мм - фото 6
Направляющая шина ЗУБР УЗН-90 32232-1, 900 мм - фото 7
Направляющая шина ЗУБР УЗН-90 32232-1, 900 мм - фото 8
Направляющая шина ЗУБР УЗН-90 32232-1, 900 мм - фото 9
Направляющая шина ЗУБР УЗН-90 32232-1, 900 мм - фото 10
Направляющая шина ЗУБР УЗН-90 32232-1, 900 мм - фото 11
Направляющая шина ЗУБР УЗН-90 32232-1, 900 мм - фото 12
Направляющая шина ЗУБР УЗН-90 32232-1, 900 мм - фото 13
Направляющая шина ЗУБР УЗН-90 32232-1, 900 мм - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Оснастка
Назначение
для дрелей, для электролобзика
Материал назначения
универсальный
Диаметр, мм
900
Длина, мм
1250
Ширина, мм
125
Комплектация
Направляющая шина - 1шт.
  • Направляющая шина ЗУБР УЗН-90 32232-1, 900 мм - фото 1
  • Направляющая шина ЗУБР УЗН-90 32232-1, 900 мм - фото 2
  • Направляющая шина ЗУБР УЗН-90 32232-1, 900 мм - фото 3
  • Направляющая шина ЗУБР УЗН-90 32232-1, 900 мм - фото 4
  • Направляющая шина ЗУБР УЗН-90 32232-1, 900 мм - фото 5
  • Направляющая шина ЗУБР УЗН-90 32232-1, 900 мм - фото 6
  • Направляющая шина ЗУБР УЗН-90 32232-1, 900 мм - фото 7
  • Направляющая шина ЗУБР УЗН-90 32232-1, 900 мм - фото 8
  • Направляющая шина ЗУБР УЗН-90 32232-1, 900 мм - фото 9
  • Направляющая шина ЗУБР УЗН-90 32232-1, 900 мм - фото 10
  • Направляющая шина ЗУБР УЗН-90 32232-1, 900 мм - фото 11
  • Направляющая шина ЗУБР УЗН-90 32232-1, 900 мм - фото 12
  • Направляющая шина ЗУБР УЗН-90 32232-1, 900 мм - фото 13
  • Направляющая шина ЗУБР УЗН-90 32232-1, 900 мм - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 900 руб. 
Начислим 60 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742493
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Направляющая шина ЗУБР УЗН-90 32232-1, 900 мм
1 900 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Оснастка
Назначение
для дрелей, для электролобзика
Материал
алюминий, сталь, пластик
Материал назначения
универсальный
Диаметр, мм
900
Длина, мм
1250
Ширина, мм
125
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Направляющая шина - 1шт.
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
1.25х0.13х0.04
Вес, кг.
1.26

Описание товара Направляющая шина ЗУБР УЗН-90 32232-1, 900 мм

Направляющая шина ЗУБР УЗН-90 900 мм 32232-1 - профессиональная направляющая для разных видов режущего инструмента из анодированного алюминия. Незаменимый помощник любого мастера. Высокое качество. Широкий спектр применения.



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Отзывы о товаре Направляющая шина ЗУБР УЗН-90 32232-1, 900 мм




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Оснастка
Назначение
для дрелей, для электролобзика
Материал
алюминий, сталь, пластик
Материал назначения
универсальный
Диаметр, мм
900
Длина, мм
1250
Ширина, мм
125
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Направляющая шина - 1шт.
Страна производитель
Россия
Описание
Направляющая шина ЗУБР УЗН-90 900 мм 32232-1 - профессиональная направляющая для разных видов режущего инструмента из анодированного алюминия. Незаменимый помощник любого мастера. Высокое качество. Широкий спектр применения.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Направляющая шина ЗУБР УЗН-90 32232-1, 900 мм - данный товар вы можете купить по цене 1900 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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