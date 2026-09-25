Направляющая шина ЗУБР УЗН-90 32232-1, 900 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Оснастка
Назначение
для дрелей, для электролобзика
Материал назначения
универсальный
Диаметр, мм
900
Длина, мм
1250
Ширина, мм
125
Комплектация
Направляющая шина - 1шт.
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 900 руб.
В наличии
Код товара: 742493
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1 900 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Оснастка
Назначение
для дрелей, для электролобзика
Материал
алюминий, сталь, пластик
Материал назначения
универсальный
Диаметр, мм
900
Длина, мм
1250
Ширина, мм
125
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Направляющая шина - 1шт.
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
1.25х0.13х0.04
Вес, кг.
1.26
Описание товара Направляющая шина ЗУБР УЗН-90 32232-1, 900 мм
Направляющая шина ЗУБР УЗН-90 900 мм 32232-1 - профессиональная направляющая для разных видов режущего инструмента из анодированного алюминия. Незаменимый помощник любого мастера. Высокое качество. Широкий спектр применения.
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Бренд
Тип товара
Оснастка
Назначение
для дрелей, для электролобзика
Материал
алюминий, сталь, пластик
Материал назначения
универсальный
Диаметр, мм
900
Длина, мм
1250
Ширина, мм
125
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Направляющая шина - 1шт.
Страна производитель
Россия
Направляющая шина ЗУБР УЗН-90 900 мм 32232-1 - профессиональная направляющая для разных видов режущего инструмента из анодированного алюминия. Незаменимый помощник любого мастера. Высокое качество. Широкий спектр применения.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Направляющая шина ЗУБР УЗН-90 32232-1, 900 мм - данный товар вы можете купить по цене 1900 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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