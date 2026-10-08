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Станочные сверлильные тиски Kraftool 32716-100, 100 мм, трехсторонние купить с доставкой в Москве
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Станочные сверлильные тиски Kraftool 32716-100, 100 мм, трехсторонние

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Станочные сверлильные тиски Kraftool 32716-100, 100 мм, трехсторонние - фото 1
Станочные сверлильные тиски Kraftool 32716-100, 100 мм, трехсторонние - фото 2
Станочные сверлильные тиски Kraftool 32716-100, 100 мм, трехсторонние - фото 3
Станочные сверлильные тиски Kraftool 32716-100, 100 мм, трехсторонние - фото 4
Станочные сверлильные тиски Kraftool 32716-100, 100 мм, трехсторонние - фото 5
Станочные сверлильные тиски Kraftool 32716-100, 100 мм, трехсторонние - фото 6
Станочные сверлильные тиски Kraftool 32716-100, 100 мм, трехсторонние - фото 7
Станочные сверлильные тиски Kraftool 32716-100, 100 мм, трехсторонние - фото 8
Станочные сверлильные тиски Kraftool 32716-100, 100 мм, трехсторонние - фото 9
Станочные сверлильные тиски Kraftool 32716-100, 100 мм, трехсторонние - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Класс товара
профессиональный
Способ крепления
на болтах
Материал
чугун
Материал губок
сталь
  • Станочные сверлильные тиски Kraftool 32716-100, 100 мм, трехсторонние - фото 1
  • Станочные сверлильные тиски Kraftool 32716-100, 100 мм, трехсторонние - фото 2
  • Станочные сверлильные тиски Kraftool 32716-100, 100 мм, трехсторонние - фото 3
  • Станочные сверлильные тиски Kraftool 32716-100, 100 мм, трехсторонние - фото 4
  • Станочные сверлильные тиски Kraftool 32716-100, 100 мм, трехсторонние - фото 5
  • Станочные сверлильные тиски Kraftool 32716-100, 100 мм, трехсторонние - фото 6
  • Станочные сверлильные тиски Kraftool 32716-100, 100 мм, трехсторонние - фото 7
  • Станочные сверлильные тиски Kraftool 32716-100, 100 мм, трехсторонние - фото 8
  • Станочные сверлильные тиски Kraftool 32716-100, 100 мм, трехсторонние - фото 9
  • Станочные сверлильные тиски Kraftool 32716-100, 100 мм, трехсторонние - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 330 руб. 
Начислим 150 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742492
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Станочные сверлильные тиски Kraftool 32716-100, 100 мм, трехсторонние
9 330 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Класс товара
профессиональный
Комплектация
тиски, упаковка
Способ крепления
на болтах
Материал
чугун
Материал губок
сталь
Глубина зажима, мм
88
Ширина губок, мм
100
Ширина, мм
165
Длина, мм
365
Высота, мм
69
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х19х16
Вес, кг.
6.3

Описание товара Станочные сверлильные тиски Kraftool 32716-100, 100 мм, трехсторонние

Профессиональный станочный инструмент для надёжного закрепления деталей при их механической обработке на фрезерных, сверлильных, шлифовальных и других станках -Ширина губок: 100 мм -Диаметр винта: 14 мм -Материал основания: Чугун -Материал губок: Высокоуглеродистая сталь -Поворотное основание: нет



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Отзывы о товаре Станочные сверлильные тиски Kraftool 32716-100, 100 мм, трехсторонние




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Kraftool
Класс товара
профессиональный
Комплектация
тиски, упаковка
Способ крепления
на болтах
Материал
чугун
Материал губок
сталь
Глубина зажима, мм
88
Ширина губок, мм
100
Ширина, мм
165
Длина, мм
365
Высота, мм
69
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Профессиональный станочный инструмент для надёжного закрепления деталей при их механической обработке на фрезерных, сверлильных, шлифовальных и других станках -Ширина губок: 100 мм -Диаметр винта: 14 мм -Материал основания: Чугун -Материал губок: Высокоуглеродистая сталь -Поворотное основание: нет


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Станочные сверлильные тиски Kraftool 32716-100, 100 мм, трехсторонние - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 9330 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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