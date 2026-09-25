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Направляющая шина ЗУБР ППШ-300 32332-3, 3000 мм купить с доставкой в Москве
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Направляющая шина ЗУБР ППШ-300 32332-3, 3000 мм

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Направляющая шина ЗУБР ППШ-300 32332-3, 3000 мм - фото 1
Направляющая шина ЗУБР ППШ-300 32332-3, 3000 мм - фото 2
Направляющая шина ЗУБР ППШ-300 32332-3, 3000 мм - фото 3
Направляющая шина ЗУБР ППШ-300 32332-3, 3000 мм - фото 4
Направляющая шина ЗУБР ППШ-300 32332-3, 3000 мм - фото 5
Направляющая шина ЗУБР ППШ-300 32332-3, 3000 мм - фото 6
Направляющая шина ЗУБР ППШ-300 32332-3, 3000 мм - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Оснастка
Назначение
для лобзиков, для пил
Материал назначения
универсальный
Диаметр, мм
3000
Длина, мм
3000
Ширина, мм
184.7
Комплектация
Направляющая шина - 1шт.
  • Направляющая шина ЗУБР ППШ-300 32332-3, 3000 мм - фото 1
  • Направляющая шина ЗУБР ППШ-300 32332-3, 3000 мм - фото 2
  • Направляющая шина ЗУБР ППШ-300 32332-3, 3000 мм - фото 3
  • Направляющая шина ЗУБР ППШ-300 32332-3, 3000 мм - фото 4
  • Направляющая шина ЗУБР ППШ-300 32332-3, 3000 мм - фото 5
  • Направляющая шина ЗУБР ППШ-300 32332-3, 3000 мм - фото 6
  • Направляющая шина ЗУБР ППШ-300 32332-3, 3000 мм - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 530 руб. 
Начислим 137 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742489
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Направляющая шина ЗУБР ППШ-300 32332-3, 3000 мм
8 530 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Оснастка
Назначение
для лобзиков, для пил
Материал
алюминий (анодированный)
Материал назначения
универсальный
Диаметр, мм
3000
Длина, мм
3000
Ширина, мм
184.7
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Направляющая шина - 1шт.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
3.01х0.2х0.02
Вес, кг.
4.6

Описание товара Направляющая шина ЗУБР ППШ-300 32332-3, 3000 мм

Направляющая шина ЗУБР ППШ-300 3000 мм 32332-3 подходит для большинства видов погружных пил и лобзиков. Незаменимый инструмент для выполнения ровных, быстрых резов по прямой. Шина выполнена из анодированного алюминия, что обеспечивает сохранение чистоты обрабатываемых материалов и длительный срок службы.



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Отзывы о товаре Направляющая шина ЗУБР ППШ-300 32332-3, 3000 мм




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Оснастка
Назначение
для лобзиков, для пил
Материал
алюминий (анодированный)
Материал назначения
универсальный
Диаметр, мм
3000
Длина, мм
3000
Ширина, мм
184.7
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Направляющая шина - 1шт.
Страна производитель
Китай
Описание
Направляющая шина ЗУБР ППШ-300 3000 мм 32332-3 подходит для большинства видов погружных пил и лобзиков. Незаменимый инструмент для выполнения ровных, быстрых резов по прямой. Шина выполнена из анодированного алюминия, что обеспечивает сохранение чистоты обрабатываемых материалов и длительный срок службы.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Направляющая шина ЗУБР ППШ-300 32332-3, 3000 мм - купить по цене 8530 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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