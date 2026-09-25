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Направляющая шина ЗУБР ППШ-150 32332-1.5, 1500 мм купить с доставкой в Москве
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Направляющая шина ЗУБР ППШ-150 32332-1.5, 1500 мм

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Направляющая шина ЗУБР ППШ-150 32332-1.5, 1500 мм - фото 1
Направляющая шина ЗУБР ППШ-150 32332-1.5, 1500 мм - фото 2
Направляющая шина ЗУБР ППШ-150 32332-1.5, 1500 мм - фото 3
Направляющая шина ЗУБР ППШ-150 32332-1.5, 1500 мм - фото 4
Направляющая шина ЗУБР ППШ-150 32332-1.5, 1500 мм - фото 5
Направляющая шина ЗУБР ППШ-150 32332-1.5, 1500 мм - фото 6
Направляющая шина ЗУБР ППШ-150 32332-1.5, 1500 мм - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Оснастка
Назначение
для лобзиков, для пил
Материал назначения
дерево, пластик, сталь
Диаметр, мм
1500
Длина, мм
1500
Ширина, мм
185
Комплектация
Направляющая шина - 1шт.
  • Направляющая шина ЗУБР ППШ-150 32332-1.5, 1500 мм - фото 1
  • Направляющая шина ЗУБР ППШ-150 32332-1.5, 1500 мм - фото 2
  • Направляющая шина ЗУБР ППШ-150 32332-1.5, 1500 мм - фото 3
  • Направляющая шина ЗУБР ППШ-150 32332-1.5, 1500 мм - фото 4
  • Направляющая шина ЗУБР ППШ-150 32332-1.5, 1500 мм - фото 5
  • Направляющая шина ЗУБР ППШ-150 32332-1.5, 1500 мм - фото 6
  • Направляющая шина ЗУБР ППШ-150 32332-1.5, 1500 мм - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 470 руб. 
Начислим 72 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742488
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Направляющая шина ЗУБР ППШ-150 32332-1.5, 1500 мм
4 470 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Оснастка
Назначение
для лобзиков, для пил
Материал
алюминий
Материал назначения
дерево, пластик, сталь
Диаметр, мм
1500
Длина, мм
1500
Ширина, мм
185
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Направляющая шина - 1шт.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.51х0.2х0.02
Вес, кг.
2.35

Описание товара Направляющая шина ЗУБР ППШ-150 32332-1.5, 1500 мм

Направляющая шина ЗУБР ППШ-150 1500 мм 32332-1.5 подходит для большинства видов погружных пил и лобзиков. Незаменимый инструмент для выполнения ровных, быстрых резов по прямой. Шина выполнена из анодированного алюминия, что обеспечивает сохранение чистоты обрабатываемых материалов и длительный срок службы.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Направляющая шина ЗУБР ППШ-150 32332-1.5, 1500 мм




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Оснастка
Назначение
для лобзиков, для пил
Материал
алюминий
Материал назначения
дерево, пластик, сталь
Диаметр, мм
1500
Длина, мм
1500
Ширина, мм
185
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Направляющая шина - 1шт.
Страна производитель
Китай
Описание
Направляющая шина ЗУБР ППШ-150 1500 мм 32332-1.5 подходит для большинства видов погружных пил и лобзиков. Незаменимый инструмент для выполнения ровных, быстрых резов по прямой. Шина выполнена из анодированного алюминия, что обеспечивает сохранение чистоты обрабатываемых материалов и длительный срок службы.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Направляющая шина ЗУБР ППШ-150 32332-1.5, 1500 мм - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4470 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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