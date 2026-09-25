Мощная алюминиевая угловая струбцина Kraftool AC-80 32202, глубина зажима 70 мм
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип инструмента
Струбцина
Класс товара
профессиональный
Тип зажима
винтовой
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 950 руб.
В наличии
Код товара: 742487
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Загружаем...
2 950 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип инструмента
Струбцина
Вид струбцины
угловая
Класс товара
профессиональный
Материал основания
алюминий
Тип зажима
винтовой
Глубина зажима
37
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х21х6
Вес, кг.
1.05
Описание товара Мощная алюминиевая угловая струбцина Kraftool AC-80 32202, глубина зажима 70 мм
Угловая струбцина KRAFTOOL AC-80 алюминиевая, глубина зажима 70 мм 32202 - это мощная угловая струбцина из авиационного алюминия. Идеальное решение для фиксации деталей различной толщины из разнообразных материалов точно под 90 градусов. Струбцина угловая KRAFTOOL 32202, предназначена для фиксации деревянных, металлических и стеклянных деталей. Легкий алюминиевый корпус. Пазы для фиксации к основанию Использование угловой струбцины ускоряет рабочий процесс и гарантирует качественный результат.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Бренд
Тип инструмента
Струбцина
Вид струбцины
угловая
Класс товара
профессиональный
Материал основания
алюминий
Тип зажима
винтовой
Глубина зажима
37
Страна производитель
Китай
Угловая струбцина KRAFTOOL AC-80 алюминиевая, глубина зажима 70 мм 32202 - это мощная угловая струбцина из авиационного алюминия. Идеальное решение для фиксации деталей различной толщины из разнообразных материалов точно под 90 градусов. Струбцина угловая KRAFTOOL 32202, предназначена для фиксации деревянных, металлических и стеклянных деталей. Легкий алюминиевый корпус. Пазы для фиксации к основанию Использование угловой струбцины ускоряет рабочий процесс и гарантирует качественный результат.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Мощная алюминиевая угловая струбцина Kraftool AC-80 32202, глубина зажима 70 мм - стоимость товара 2950 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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