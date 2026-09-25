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Усиленная струбцина ЗУБР ПС-1000/120 32155-120-1000_z01, 1000 ? 120 мм, F купить с доставкой в Москве
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Усиленная струбцина ЗУБР ПС-1000/120 32155-120-1000_z01, 1000 ? 120 мм, F

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Усиленная струбцина ЗУБР ПС-1000/120 32155-120-1000_z01, 1000 ? 120 мм, F - фото 1
Усиленная струбцина ЗУБР ПС-1000/120 32155-120-1000_z01, 1000 ? 120 мм, F - фото 2
Усиленная струбцина ЗУБР ПС-1000/120 32155-120-1000_z01, 1000 ? 120 мм, F - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип инструмента
Струбцина
Класс товара
профессиональный
Расход губок
0
Тип зажима
винтовой
  • Усиленная струбцина ЗУБР ПС-1000/120 32155-120-1000_z01, 1000 ? 120 мм, F - фото 1
  • Усиленная струбцина ЗУБР ПС-1000/120 32155-120-1000_z01, 1000 ? 120 мм, F - фото 2
  • Усиленная струбцина ЗУБР ПС-1000/120 32155-120-1000_z01, 1000 ? 120 мм, F - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 870 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742473
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Усиленная струбцина ЗУБР ПС-1000/120 32155-120-1000_z01, 1000 ? 120 мм, F
1 870 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип инструмента
Струбцина
Вид струбцины
F-образная
Класс товара
профессиональный
Материал основания
сталь
Расход губок
0
Тип зажима
винтовой
Глубина зажима
120
Длина, мм
1000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.13х0.2х0.11
Вес, кг.
2.7

Описание товара Усиленная струбцина ЗУБР ПС-1000/120 32155-120-1000_z01, 1000 ? 120 мм, F

Струбцина ЗУБР "ПС-1000/120" типа "F" - идеальный инструмент для профессионалов, который обеспечивает надежное закрепление деталей благодаря стальной закаленной направляющей с никелевым покрытием и прочным чугунным губкам. С длиной 1000 мм и вылетом 120 мм, эта струбцина обладает исключительной прочностью и долговечностью для выполнения самых требовательных задач. Артикул 32155-120-1000_z01 от производителя ЗУБР гарантирует высокое качество и надежность в работе.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Усиленная струбцина ЗУБР ПС-1000/120 32155-120-1000_z01, 1000 ? 120 мм, F




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип инструмента
Струбцина
Вид струбцины
F-образная
Класс товара
профессиональный
Материал основания
сталь
Расход губок
0
Тип зажима
винтовой
Глубина зажима
120
Длина, мм
1000
Страна производитель
Китай
Описание
Струбцина ЗУБР "ПС-1000/120" типа "F" - идеальный инструмент для профессионалов, который обеспечивает надежное закрепление деталей благодаря стальной закаленной направляющей с никелевым покрытием и прочным чугунным губкам. С длиной 1000 мм и вылетом 120 мм, эта струбцина обладает исключительной прочностью и долговечностью для выполнения самых требовательных задач. Артикул 32155-120-1000_z01 от производителя ЗУБР гарантирует высокое качество и надежность в работе.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Усиленная струбцина ЗУБР ПС-1000/120 32155-120-1000_z01, 1000 ? 120 мм, F - стоимость товара 1870 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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