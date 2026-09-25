Складной столярный верстак Профессионал ЗУБР T7 38728, 605 ? 490 ? 810 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стол
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 140 руб.
В наличии
Код товара: 742470
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
5 140 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Стол
Max нагрузка на стол, кг
120
Высота стола, мм
810
Длина рабочего стола, мм
1100
Регулировка высоты
да
Складной
да
Цвет
синий
Ширина рабочего стола, мм
605
Диаметр режущего диска, мм
0
Угол наклона диска
45 °
Скорость вращения шпинделя, об/мин
0
Потребляемая мощность
0
Ширина пропила
0
Потребляемая мощность, Вт
0
Тип оборудования
столярный верстак
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
75х17х16
Вес, кг.
9.05
Описание товара Складной столярный верстак Профессионал ЗУБР T7 38728, 605 ? 490 ? 810 мм
Этот складной столярный верстак ЗУБР создан для тех, кто ценит пространство и мобильность. Благодаря весу всего 9 кг и складной конструкции его легко переносить и хранить — не занимает много места в мастерской или гараже. Рабочая поверхность длиной 1100 мм и шириной 605 мм позволит удобно разместить заготовки всех форматов, а максимальная нагрузка 120 кг даёт простор для работы с крупными деталями. Высота стола — оптимальные 810 мм, а регулировка позволит настроить рабочее место под себя. Угол наклона диска 45° открывает дополнительные возможности для столярных задач. Яркий синий цвет придаёт характер рабочему месту.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 5 970 руб.1493 руб. в СплитСтроительные козлы усиленные ЗУБР КС-100 38791, 1085 ? 690 ? 618...
-
В наличииЦена 6 260 руб.1565 руб. в СплитСтроительные козлы усиленные Kraftool SH-110 38790, 1085 ? 690 ?...
-
В наличииЦена 6 350 руб.1588 руб. в СплитСтойка опорная ЗУБР МОСТ-4 38789, 600 ? 680 ? 830-1290 мм, транс...
-
В наличииЦена 9 110 руб.2278 руб. в СплитМонтажный стол складной ЗУБР СМ-700 38786, 700 ? 600 ? 825 мм
-
В наличииЦена 10 000 руб.2500 руб. в СплитМонтажный стол складной с роликовыми опорами ЗУБР СМР-600 38785,...
-
В наличииЦена 10 310 руб.2578 руб. в СплитСтол для торцовочных пил ЗУБР СТ-1200 38784, 1180-2000 ? 610 ? 9...
-
В наличииЦена 10 420 руб.2605 руб. в СплитСтол для торцовочных пил ЗУБР СТ-1300 38783, 1340-3140 ? 700 ? 8...
-
В наличииЦена 11 930 руб.2983 руб. в СплитАлюминиевый стол для торцовочных пил без ручки и колес Kraftool ...
-
В наличииЦена 13 400 руб.3350 руб. в СплитСборочно-сварочный стол ЗУБР СБС 32900, 800-600 мм, сталь 4мм, к...
-
В наличииЦена 13 820 руб.3455 руб. в СплитАлюминиевый мобильный стол для торцовочных пил с ручкой и колеса...
-
В наличииЦена 16 400 руб.4100 руб. в СплитМногофункциональный складной стол Kraftool TT-1200 38781, 1070 ?...
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Стол
Max нагрузка на стол, кг
120
Высота стола, мм
810
Длина рабочего стола, мм
1100
Регулировка высоты
да
Складной
да
Цвет
синий
Ширина рабочего стола, мм
605
Диаметр режущего диска, мм
0
Угол наклона диска
45 °
Скорость вращения шпинделя, об/мин
0
Развернуть
Потребляемая мощность
0
Ширина пропила
0
Потребляемая мощность, Вт
0
Тип оборудования
столярный верстак
Страна производитель
Китай
Этот складной столярный верстак ЗУБР создан для тех, кто ценит пространство и мобильность. Благодаря весу всего 9 кг и складной конструкции его легко переносить и хранить — не занимает много места в мастерской или гараже. Рабочая поверхность длиной 1100 мм и шириной 605 мм позволит удобно разместить заготовки всех форматов, а максимальная нагрузка 120 кг даёт простор для работы с крупными деталями. Высота стола — оптимальные 810 мм, а регулировка позволит настроить рабочее место под себя. Угол наклона диска 45° открывает дополнительные возможности для столярных задач. Яркий синий цвет придаёт характер рабочему месту.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Складной столярный верстак Профессионал ЗУБР T7 38728, 605 ? 490 ? 810 мм - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 5140 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Складной столярный верстак Профессионал ЗУБР T7 38728, 605 ? 490 ? 810 мм