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Складной столярный верстак ЗУБР М-300 38725, 605 ? 640 ? 785 мм купить с доставкой в Москве
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Складной столярный верстак ЗУБР М-300 38725, 605 ? 640 ? 785 мм

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Складной столярный верстак ЗУБР М-300 38725, 605 ? 640 ? 785 мм - фото 1
Складной столярный верстак ЗУБР М-300 38725, 605 ? 640 ? 785 мм - фото 2
Складной столярный верстак ЗУБР М-300 38725, 605 ? 640 ? 785 мм - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стол
  • Складной столярный верстак ЗУБР М-300 38725, 605 ? 640 ? 785 мм - фото 1
  • Складной столярный верстак ЗУБР М-300 38725, 605 ? 640 ? 785 мм - фото 2
  • Складной столярный верстак ЗУБР М-300 38725, 605 ? 640 ? 785 мм - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 550 руб. 
Начислим 57 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742468
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Складной столярный верстак ЗУБР М-300 38725, 605 ? 640 ? 785 мм
3 550 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Стол
Max нагрузка на стол, кг
150
Высота стола, мм
785
Длина рабочего стола, мм
605
Регулировка высоты
нет
Складной
да
Цвет
красный
Ширина рабочего стола, мм
350
Диаметр режущего диска, мм
0
Скорость вращения шпинделя, об/мин
0
Потребляемая мощность
0
Ширина пропила
0
Потребляемая мощность, Вт
0
Тип оборудования
столярный верстак
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
88х16х13
Вес, кг.
6.82

Описание товара Складной столярный верстак ЗУБР М-300 38725, 605 ? 640 ? 785 мм

Компактный столярный верстак ЗУБР порадует тех, кто ценит мобильность и удобство. Легкий вес — всего 6 кг — и складная конструкция позволяют быстро развернуть рабочее место где угодно: в гараже, на даче или даже дома. Несмотря на небольшие размеры (длина 605 мм, ширина 350 мм), стол выдерживает нагрузку до 150 кг, обеспечивая уверенность даже при работе с тяжелыми заготовками. Высота 785 мм обеспечивает комфорт при выполнении различных задач, а яркий красный цвет добавит стиля вашей мастерской. Идеальный выбор для тех, кто ищет надежный и практичный столярный стол.



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Отзывы о товаре Складной столярный верстак ЗУБР М-300 38725, 605 ? 640 ? 785 мм




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Стол
Max нагрузка на стол, кг
150
Высота стола, мм
785
Длина рабочего стола, мм
605
Регулировка высоты
нет
Складной
да
Цвет
красный
Ширина рабочего стола, мм
350
Диаметр режущего диска, мм
0
Скорость вращения шпинделя, об/мин
0
Потребляемая мощность
0
Развернуть
Ширина пропила
0
Потребляемая мощность, Вт
0
Тип оборудования
столярный верстак
Страна производитель
Китай
Описание
Компактный столярный верстак ЗУБР порадует тех, кто ценит мобильность и удобство. Легкий вес — всего 6 кг — и складная конструкция позволяют быстро развернуть рабочее место где угодно: в гараже, на даче или даже дома. Несмотря на небольшие размеры (длина 605 мм, ширина 350 мм), стол выдерживает нагрузку до 150 кг, обеспечивая уверенность даже при работе с тяжелыми заготовками. Высота 785 мм обеспечивает комфорт при выполнении различных задач, а яркий красный цвет добавит стиля вашей мастерской. Идеальный выбор для тех, кто ищет надежный и практичный столярный стол.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Складной столярный верстак ЗУБР М-300 38725, 605 ? 640 ? 785 мм - купить по цене 3550 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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