Top.Mail.Ru
Складной столярный верстак СИБИН 38723, 605 ? 635 ? 780 мм купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Складной столярный верстак СИБИН 38723, 605 ? 635 ? 780 мм

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Складной столярный верстак СИБИН 38723, 605 ? 635 ? 780 мм - фото 1
Складной столярный верстак СИБИН 38723, 605 ? 635 ? 780 мм - фото 2
Складной столярный верстак СИБИН 38723, 605 ? 635 ? 780 мм - фото 3
Складной столярный верстак СИБИН 38723, 605 ? 635 ? 780 мм - фото 4
Складной столярный верстак СИБИН 38723, 605 ? 635 ? 780 мм - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стол
  • Складной столярный верстак СИБИН 38723, 605 ? 635 ? 780 мм - фото 1
  • Складной столярный верстак СИБИН 38723, 605 ? 635 ? 780 мм - фото 2
  • Складной столярный верстак СИБИН 38723, 605 ? 635 ? 780 мм - фото 3
  • Складной столярный верстак СИБИН 38723, 605 ? 635 ? 780 мм - фото 4
  • Складной столярный верстак СИБИН 38723, 605 ? 635 ? 780 мм - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 220 руб. 
Начислим 52 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742467
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Складной столярный верстак СИБИН 38723, 605 ? 635 ? 780 мм
3 220 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБИН
Тип товара
Стол
Max нагрузка на стол, кг
120
Высота стола, мм
780
Длина рабочего стола, мм
605
Регулировка высоты
нет
Складной
да
Цвет
черный
Ширина рабочего стола, мм
325
Диаметр режущего диска, мм
0
Диаметр посадочного отверстия
19
Скорость вращения шпинделя, об/мин
0
Потребляемая мощность
0
Ширина пропила
0
Потребляемая мощность, Вт
0
Тип оборудования
столярный верстак
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
89х15х13
Вес, кг.
5.54

Описание товара Складной столярный верстак СИБИН 38723, 605 ? 635 ? 780 мм

Складной столярный верстак СИБИН — это компактное решение для небольших мастерских и домашнего использования. При весе всего 5 кг он легко переносится и не занимает много места, а ширина 325 мм и длина 605 мм обеспечивают достаточно пространства для комфортной работы. Высота 780 мм оптимальна для большинства столярных задач. Черный цвет придаёт стильный и строгий внешний вид, а максимальная нагрузка в 120 кг позволяет уверенно работать даже с тяжёлыми заготовками. Отсутствие регулировки высоты компенсируется простотой конструкции — просто раскладываете верстак и сразу приступаете к делу!



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Складной столярный верстак СИБИН 38723, 605 ? 635 ? 780 мм




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
СИБИН
Тип товара
Стол
Max нагрузка на стол, кг
120
Высота стола, мм
780
Длина рабочего стола, мм
605
Регулировка высоты
нет
Складной
да
Цвет
черный
Ширина рабочего стола, мм
325
Диаметр режущего диска, мм
0
Диаметр посадочного отверстия
19
Скорость вращения шпинделя, об/мин
0
Развернуть
Потребляемая мощность
0
Ширина пропила
0
Потребляемая мощность, Вт
0
Тип оборудования
столярный верстак
Страна производитель
Китай
Описание
Складной столярный верстак СИБИН — это компактное решение для небольших мастерских и домашнего использования. При весе всего 5 кг он легко переносится и не занимает много места, а ширина 325 мм и длина 605 мм обеспечивают достаточно пространства для комфортной работы. Высота 780 мм оптимальна для большинства столярных задач. Черный цвет придаёт стильный и строгий внешний вид, а максимальная нагрузка в 120 кг позволяет уверенно работать даже с тяжёлыми заготовками. Отсутствие регулировки высоты компенсируется простотой конструкции — просто раскладываете верстак и сразу приступаете к делу!


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Складной столярный верстак СИБИН 38723, 605 ? 635 ? 780 мм – стоимость товара 3220 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...