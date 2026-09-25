Трубная струбцина Kraftool PC-34-6 32301-1, глубина зажима 60 мм, 3/4?, зажим и распор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип инструмента
Струбцина
Класс товара
профессиональный
Тип зажима
винтовой
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 530 руб.
В наличии
Код товара: 742462
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
3 530 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип инструмента
Струбцина
Вид струбцины
трубная
Класс товара
профессиональный
Материал инструмента
алюминий
Тип зажима
винтовой
Глубина зажима
60
Диаметр трубы, дюйм
3/4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х29х27
Вес, кг.
1.28
Описание товара Трубная струбцина Kraftool PC-34-6 32301-1, глубина зажима 60 мм, 3/4?, зажим и распор
Струбцина трубная PC-34-6 KRAFTOOL 32301-1, предназначена для склеивании больших щитов, из которых обычно делают двери или столешницы. Неограниченная ширина захвата - надежный зажимной/распорный инструмент. Удобная рычажно-поворотная рукоятка, широкие ножки в основании, мягкие накладки на губки - обеспечивают максимальный комфорт при выполнении работ. Усилие - до 600 кгс.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 370 руб.843 руб. в СплитЗаклепочник усиленный двуручный KRAFTOOL GRAND-48, 2.4 - 4.8 мм,...
-
В наличииЦена 3 370 руб.843 руб. в СплитПресс-клещи Kraftool CP-1 45461-1, 0,5 - 6 мм?, для втулочных на...
-
В наличииЦена 3 370 руб.843 руб. в СплитПресс-клещи Kraftool CP-2 45461-2, 6 - 16 мм?, для втулочных нак...
-
В наличииЦена 3 370 руб.843 руб. в СплитПресс-клещи Kraftool CP-3 45461-3, 0,5 - 6 мм?, для изолированны...
-
В наличииЦена 3 370 руб.843 руб. в СплитПресс-клещи Kraftool CP-4 45461-4, 0,5 - 10 мм?, для медных нако...
-
В наличииЦена 3 400 руб.850 руб. в СплитКувалда с удлинённой рукояткой Stayer Fiberglass 20110-8_z03, 8 ...
-
В наличииЦена 3 450 руб.863 руб. в СплитУдлиненная цельностальная кувалда ЗУБР Терминатор 20113-8, 8 кг
-
В наличииЦена 3 490 руб.873 руб. в СплитНабор торцовых головок ЗУБР ТБ-51, 51 предм., (1/2?), Профессион...
-
В наличииЦена 3 530 руб.883 руб. в СплитКувалда KRAFTOOL Fiberglass, 5 кг, с удлинённой рукояткой (2008-...
-
В наличииЦена 3 580 руб.895 руб. в СплитУсиленные пресс-клещи Kraftool PKF-16 45466, 1,5 - 16 мм?, для м...
-
В наличииЦена 3 600 руб. 3 936 руб.900 руб. в СплитКувалда, 10кг, фибергласовая обрезиненная рукоятка Matrix (10968...
-
В наличииЦена 3 600 руб.900 руб. в СплитСтрубцина F-образная Kraftool Forge FF-300/120 32014-120-300, 12...
Бренд
Тип инструмента
Струбцина
Вид струбцины
трубная
Класс товара
профессиональный
Материал инструмента
алюминий
Тип зажима
винтовой
Глубина зажима
60
Диаметр трубы, дюйм
3/4
Страна производитель
Китай
Струбцина трубная PC-34-6 KRAFTOOL 32301-1, предназначена для склеивании больших щитов, из которых обычно делают двери или столешницы. Неограниченная ширина захвата - надежный зажимной/распорный инструмент. Удобная рычажно-поворотная рукоятка, широкие ножки в основании, мягкие накладки на губки - обеспечивают максимальный комфорт при выполнении работ. Усилие - до 600 кгс.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Трубная струбцина Kraftool PC-34-6 32301-1, глубина зажима 60 мм, 3/4?, зажим и распор - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 3530 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Трубная струбцина Kraftool PC-34-6 32301-1, глубина зажима 60 мм, 3/4?, зажим и распор