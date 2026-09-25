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Струбцина F-образная Stayer Hercules-F HF-80/12 32095-120-1000, 120 ? 1000 мм, усиленная купить с доставкой в Москве
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Струбцина F-образная Stayer Hercules-F HF-80/12 32095-120-1000, 120 ? 1000 мм, усиленная

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Струбцина F-образная Stayer Hercules-F HF-80/12 32095-120-1000, 120 ? 1000 мм, усиленная - фото 1
Струбцина F-образная Stayer Hercules-F HF-80/12 32095-120-1000, 120 ? 1000 мм, усиленная - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип инструмента
Струбцина
Класс товара
профессиональный
Тип зажима
винтовой
  • Струбцина F-образная Stayer Hercules-F HF-80/12 32095-120-1000, 120 ? 1000 мм, усиленная - фото 1
  • Струбцина F-образная Stayer Hercules-F HF-80/12 32095-120-1000, 120 ? 1000 мм, усиленная - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 830 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742458
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Струбцина F-образная Stayer Hercules-F HF-80/12 32095-120-1000, 120 ? 1000 мм, усиленная
1 830 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Stayer
Тип инструмента
Струбцина
Вид струбцины
F-образная
Класс товара
профессиональный
Материал инструмента
сталь
Тип зажима
винтовой
Глубина зажима
120
Длина, мм
1000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.12х0.21х0.13
Вес, кг.
2.8

Описание товара Струбцина F-образная Stayer Hercules-F HF-80/12 32095-120-1000, 120 ? 1000 мм, усиленная

Струбцина STAYER 32095-120-1000 тип F, двухкомп.ручка, профилированная закаленная рейка, 120х1000м Корпус изготовлен из закаленной стали Эргономичная рукоятка



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Отзывы о товаре Струбцина F-образная Stayer Hercules-F HF-80/12 32095-120-1000, 120 ? 1000 мм, усиленная




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Stayer
Тип инструмента
Струбцина
Вид струбцины
F-образная
Класс товара
профессиональный
Материал инструмента
сталь
Тип зажима
винтовой
Глубина зажима
120
Длина, мм
1000
Страна производитель
Китай
Описание
Струбцина STAYER 32095-120-1000 тип F, двухкомп.ручка, профилированная закаленная рейка, 120х1000м Корпус изготовлен из закаленной стали Эргономичная рукоятка


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Струбцина F-образная Stayer Hercules-F HF-80/12 32095-120-1000, 120 ? 1000 мм, усиленная - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 1830 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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