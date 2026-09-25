Струбцина F-образная Kraftool Forge FF-200/100 32014-100-200, 100 ? 200 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип инструмента
Струбцина
Класс товара
профессиональный
Тип зажима
винтовой
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 920 руб.
В наличии
Код товара: 742455
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Загружаем...
2 920 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип инструмента
Струбцина
Вид струбцины
F-образная
Класс товара
профессиональный
Материал основания
сталь
Тип зажима
винтовой
Глубина зажима
100
Длина, мм
200
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х22х14
Вес, кг.
1.07
Описание товара Струбцина F-образная Kraftool Forge FF-200/100 32014-100-200, 100 ? 200 мм
Откройте мир профессионального инструментария с Струбциной KRAFTOOL FORGE! Эта надежная струбцина имеет ширину зажима 200 мм и глубину 100 мм, обеспечивая мощное усилие зажима до 450 кгс. Прочный стальной корпус и удобная двухкомпонентная рукоятка гарантируют комфортную и безопасную работу. Идеальный выбор для профессионалов, стремящихся к точности и качеству. Вес продукта составляет всего 0.98 кг, что делает его легким и мобильным. Приобретите Струбцину KRAFTOOL FORGE и убедитесь в ее надежности и долговечности!
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Бренд
Тип инструмента
Струбцина
Вид струбцины
F-образная
Класс товара
профессиональный
Материал основания
сталь
Тип зажима
винтовой
Глубина зажима
100
Длина, мм
200
Страна производитель
Китай
Откройте мир профессионального инструментария с Струбциной KRAFTOOL FORGE! Эта надежная струбцина имеет ширину зажима 200 мм и глубину 100 мм, обеспечивая мощное усилие зажима до 450 кгс. Прочный стальной корпус и удобная двухкомпонентная рукоятка гарантируют комфортную и безопасную работу. Идеальный выбор для профессионалов, стремящихся к точности и качеству. Вес продукта составляет всего 0.98 кг, что делает его легким и мобильным. Приобретите Струбцину KRAFTOOL FORGE и убедитесь в ее надежности и долговечности!
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Струбцина F-образная Kraftool Forge FF-200/100 32014-100-200, 100 ? 200 мм - стоимость товара 2920 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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