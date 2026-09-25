Набор рожковых гаечных ключей Kraftool 27033-H8C_z01, 8 - 24 мм, 8 предметов
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
Количество предметов, шт
8
Инструменты в комплекте
гаечный ключ
Комплектация
рожковые гаечные ключи
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 850 руб.
В наличии
Код товара: 742446
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1 850 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
Количество предметов, шт
8
Инструменты в комплекте
гаечный ключ
Комплектация
рожковые гаечные ключи
Упаковка
клипса/держатель
Количество гаечных ключей, шт
8
Тип гаечных ключей
рожковые
Мин. размер ключей, мм
8
Макс. размер ключей, мм
24
Количество бит, шт
8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х30х28
Вес, г.
950
Описание товара Набор рожковых гаечных ключей Kraftool 27033-H8C_z01, 8 - 24 мм, 8 предметов
Набор рожковых гаечных ключей Kraftool 8 шт 8 - 24 мм 27033-H8C_z01 предназначен для профессиональной эксплуатации в мастерских, гаражах, сервисных центрах. Инструменты выполнены из прочной стали, устойчивы к высоким нагрузкам и коррозии.
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Теги товара: универсальные
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Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
Количество предметов, шт
8
Инструменты в комплекте
гаечный ключ
Комплектация
рожковые гаечные ключи
Упаковка
клипса/держатель
Количество гаечных ключей, шт
8
Тип гаечных ключей
рожковые
Мин. размер ключей, мм
8
Макс. размер ключей, мм
24
Количество бит, шт
8
Развернуть
Страна производитель
Китай
Набор рожковых гаечных ключей Kraftool 8 шт 8 - 24 мм 27033-H8C_z01 предназначен для профессиональной эксплуатации в мастерских, гаражах, сервисных центрах. Инструменты выполнены из прочной стали, устойчивы к высоким нагрузкам и коррозии.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Теги товара: универсальные
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Теги товара: универсальные
Набор рожковых гаечных ключей Kraftool 27033-H8C_z01, 8 - 24 мм, 8 предметов - стоимость товара 1850 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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