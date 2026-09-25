Набор рожковых гаечных ключей ЗУБР 27009-H8, 6 - 22 мм, 8 предметов
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
Количество предметов, шт
8
Инструменты в комплекте
гаечный ключ
Комплектация
рожковые гаечные ключи
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 200 руб.
В наличии
Код товара: 742442
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Загружаем...
1 200 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
Количество предметов, шт
8
Инструменты в комплекте
гаечный ключ
Комплектация
рожковые гаечные ключи
Упаковка
блистер
Количество гаечных ключей, шт
8
Тип гаечных ключей
рожковые
Мин. размер ключей, мм
6
Макс. размер ключей, мм
22
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х6х6
Вес, г.
919
Описание товара Набор рожковых гаечных ключей ЗУБР 27009-H8, 6 - 22 мм, 8 предметов
Набор рожковых гаечных ключей 8 шт 6 - 22 мм ЗУБР 27009-H8 Ключ изготовлен из высококачественной хромованадиевой стали с многоступенчатой закалкой для увеличения ресурса ключа, а также обладает надежным хромированным покрытием для защиты от коррозии -Покрытие: хромированное -Материал: Cr-V сталь -Комплектация: 8 шт. 6x7, 8x10, 10x12, 12x13, 13х14, 14x15, 17x19, 19х22 мм -Соответствие гост 2838: да -Тип упаковки: Пластиковый тубус
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Теги товара: универсальные
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Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
Количество предметов, шт
8
Инструменты в комплекте
гаечный ключ
Комплектация
рожковые гаечные ключи
Упаковка
блистер
Количество гаечных ключей, шт
8
Тип гаечных ключей
рожковые
Мин. размер ключей, мм
6
Макс. размер ключей, мм
22
Страна производитель
Китай
Набор рожковых гаечных ключей 8 шт 6 - 22 мм ЗУБР 27009-H8 Ключ изготовлен из высококачественной хромованадиевой стали с многоступенчатой закалкой для увеличения ресурса ключа, а также обладает надежным хромированным покрытием для защиты от коррозии -Покрытие: хромированное -Материал: Cr-V сталь -Комплектация: 8 шт. 6x7, 8x10, 10x12, 12x13, 13х14, 14x15, 17x19, 19х22 мм -Соответствие гост 2838: да -Тип упаковки: Пластиковый тубус
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Теги товара: универсальные
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Теги товара: универсальные
Набор рожковых гаечных ключей ЗУБР 27009-H8, 6 - 22 мм, 8 предметов - купить по цене 1200 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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