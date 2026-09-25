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Набор комбинированных гаечных ключей ЗУБР 27095-H13, 6 - 22 мм, 13 предметов купить с доставкой в Москве
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Набор комбинированных гаечных ключей ЗУБР 27095-H13, 6 - 22 мм, 13 предметов

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Набор комбинированных гаечных ключей ЗУБР 27095-H13, 6 - 22 мм, 13 предметов - фото 1
Набор комбинированных гаечных ключей ЗУБР 27095-H13, 6 - 22 мм, 13 предметов - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
Количество предметов, шт
13
Инструменты в комплекте
гаечный ключ
Комплектация
комбинированные гаечные ключи
  • Набор комбинированных гаечных ключей ЗУБР 27095-H13, 6 - 22 мм, 13 предметов - фото 1
  • Набор комбинированных гаечных ключей ЗУБР 27095-H13, 6 - 22 мм, 13 предметов - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 610 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742441
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Набор комбинированных гаечных ключей ЗУБР 27095-H13, 6 - 22 мм, 13 предметов
1 610 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
Количество предметов, шт
13
Инструменты в комплекте
гаечный ключ
Комплектация
комбинированные гаечные ключи
Упаковка
блистер
Количество гаечных ключей, шт
13
Тип гаечных ключей
комбинированные гаечные ключи
Мин. размер ключей, мм
6
Макс. размер ключей, мм
22
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х6х6
Вес, кг.
1.17

Описание товара Набор комбинированных гаечных ключей ЗУБР 27095-H13, 6 - 22 мм, 13 предметов

Набор комбинированных гаечных ключей 13 шт 6 - 22 мм ЗУБР 27095-H13 Ключ изготовлен из высококачественной хромованадиевой стали с многоступенчатой закалкой для увеличения ресурса ключа, а также обладает надежным хромированным покрытием для защиты от коррозии -Покрытие: хромированное -Материал: Cr-V сталь -Комплектация: 13 шт. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22 мм -Соответствие гост 2838: да -Тип упаковки: Пластиковый тубус



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Теги товара: универсальные

Отзывы о товаре Набор комбинированных гаечных ключей ЗУБР 27095-H13, 6 - 22 мм, 13 предметов




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
Количество предметов, шт
13
Инструменты в комплекте
гаечный ключ
Комплектация
комбинированные гаечные ключи
Упаковка
блистер
Количество гаечных ключей, шт
13
Тип гаечных ключей
комбинированные гаечные ключи
Мин. размер ключей, мм
6
Макс. размер ключей, мм
22
Страна производитель
Китай
Описание
Набор комбинированных гаечных ключей 13 шт 6 - 22 мм ЗУБР 27095-H13 Ключ изготовлен из высококачественной хромованадиевой стали с многоступенчатой закалкой для увеличения ресурса ключа, а также обладает надежным хромированным покрытием для защиты от коррозии -Покрытие: хромированное -Материал: Cr-V сталь -Комплектация: 13 шт. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22 мм -Соответствие гост 2838: да -Тип упаковки: Пластиковый тубус


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками


Теги товара: универсальные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор комбинированных гаечных ключей ЗУБР 27095-H13, 6 - 22 мм, 13 предметов - стоимость товара 1610 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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