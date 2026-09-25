Набор комбинированных гаечных ключей Stayer HERCULES 27081-H18_z01, 6 - 32 мм, 18 предметов
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
бытовой
Количество предметов, шт
18
Инструменты в комплекте
гаечный ключ
Комплектация
комбинированные гаечные ключи
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 580 руб.
В наличии
Код товара: 742438
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
3 580 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
бытовой
Количество предметов, шт
18
Инструменты в комплекте
гаечный ключ
Комплектация
комбинированные гаечные ключи
Упаковка
чехол
Количество гаечных ключей, шт
18
Тип гаечных ключей
комбинированные
Мин. размер ключей, мм
6
Макс. размер ключей, мм
32
Количество бит, шт
18
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х19х17
Вес, кг.
3.3
Описание товара Набор комбинированных гаечных ключей Stayer HERCULES 27081-H18_z01, 6 - 32 мм, 18 предметов
Кованый ключ из качественной стали изготовлен в соотвествии с международными и российскими стандартами стандартами. -Покрытие: хромированное -Материал: Cr-V сталь -Комплектация: 18 шт. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32 мм -Соответствие din 3113: да -Тип упаковки: Нейлоновый чехол
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 430 руб.858 руб. в СплитНабор ключей комбинированных 6-32 мм, 22 шт., CrV, матовый хром ...
-
В наличииЦена 3 530 руб. 5 666 руб.883 руб. в СплитНабор инструментов, 1/2", 1/4", 108 предметов Сибртех (13389)
-
В наличииЦена 3 560 руб.890 руб. в СплитНабор бит и торцевых головок Kraftool X-Drive-49 25816, 49 предм...
-
В наличииЦена 3 580 руб.895 руб. в СплитНабор шарнирных трещоточных гаечных ключей ЗУБР 7 шт, 8 - 19 мм,...
-
В наличииЦена 3 660 руб.915 руб. в СплитНабор ключей комбинированных, 6 - 32 мм, 25шт., CrV, матовый хро...
-
В наличииЦена 3 700 руб.925 руб. в СплитНабор метчиков и плашек 31 предмет MATRIX MASTER (77337)
-
В наличииЦена 3 720 руб.930 руб. в СплитНабор инструментов MTX 13530, 94 предмета, пластиковый кейс, 1/2...
-
В наличииЦена 3 800 руб.950 руб. в СплитНабор ключей комбинированных, 5,5 - 32 мм, 27 шт., CrV, фосфатир...
-
В наличииЦена 3 820 руб.955 руб. в СплитНабор инструмента для дома STAYER Master-67 67 предметов, универ...
-
В наличииЦена 3 920 руб.980 руб. в СплитНабор инструмента универсальный KRAFTOOL X-Drive, 57 предметов (...
-
В наличииЦена 3 950 руб.988 руб. в СплитНабор торцевых головок GROSS 14143, 41 предмет, трещотка 120 зуб...
-
В наличииЦена 4 020 руб. 5 684 руб.1005 руб. в СплитНабор инструментов Kraftool Industrie 27970-H38
Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
бытовой
Количество предметов, шт
18
Инструменты в комплекте
гаечный ключ
Комплектация
комбинированные гаечные ключи
Упаковка
чехол
Количество гаечных ключей, шт
18
Тип гаечных ключей
комбинированные
Мин. размер ключей, мм
6
Макс. размер ключей, мм
32
Количество бит, шт
18
Развернуть
Страна производитель
Китай
Кованый ключ из качественной стали изготовлен в соотвествии с международными и российскими стандартами стандартами. -Покрытие: хромированное -Материал: Cr-V сталь -Комплектация: 18 шт. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32 мм -Соответствие din 3113: да -Тип упаковки: Нейлоновый чехол
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Набор комбинированных гаечных ключей Stayer HERCULES 27081-H18_z01, 6 - 32 мм, 18 предметов - по цене 3580 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Набор комбинированных гаечных ключей Stayer HERCULES 27081-H18_z01, 6 - 32 мм, 18 предметов