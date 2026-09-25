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Набор комбинированных гаечных ключей Stayer HERCULES 27081-H18_z01, 6 - 32 мм, 18 предметов купить с доставкой в Москве
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Набор комбинированных гаечных ключей Stayer HERCULES 27081-H18_z01, 6 - 32 мм, 18 предметов

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Набор комбинированных гаечных ключей Stayer HERCULES 27081-H18_z01, 6 - 32 мм, 18 предметов - фото 1
Набор комбинированных гаечных ключей Stayer HERCULES 27081-H18_z01, 6 - 32 мм, 18 предметов - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
бытовой
Количество предметов, шт
18
Инструменты в комплекте
гаечный ключ
Комплектация
комбинированные гаечные ключи
  • Набор комбинированных гаечных ключей Stayer HERCULES 27081-H18_z01, 6 - 32 мм, 18 предметов - фото 1
  • Набор комбинированных гаечных ключей Stayer HERCULES 27081-H18_z01, 6 - 32 мм, 18 предметов - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 580 руб. 
Начислим 58 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742438
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Набор комбинированных гаечных ключей Stayer HERCULES 27081-H18_z01, 6 - 32 мм, 18 предметов
3 580 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Stayer
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
бытовой
Количество предметов, шт
18
Инструменты в комплекте
гаечный ключ
Комплектация
комбинированные гаечные ключи
Упаковка
чехол
Количество гаечных ключей, шт
18
Тип гаечных ключей
комбинированные
Мин. размер ключей, мм
6
Макс. размер ключей, мм
32
Количество бит, шт
18
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х19х17
Вес, кг.
3.3

Описание товара Набор комбинированных гаечных ключей Stayer HERCULES 27081-H18_z01, 6 - 32 мм, 18 предметов

Кованый ключ из качественной стали изготовлен в соотвествии с международными и российскими стандартами стандартами. -Покрытие: хромированное -Материал: Cr-V сталь -Комплектация: 18 шт. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32 мм -Соответствие din 3113: да -Тип упаковки: Нейлоновый чехол



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Отзывы о товаре Набор комбинированных гаечных ключей Stayer HERCULES 27081-H18_z01, 6 - 32 мм, 18 предметов




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Stayer
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
бытовой
Количество предметов, шт
18
Инструменты в комплекте
гаечный ключ
Комплектация
комбинированные гаечные ключи
Упаковка
чехол
Количество гаечных ключей, шт
18
Тип гаечных ключей
комбинированные
Мин. размер ключей, мм
6
Макс. размер ключей, мм
32
Количество бит, шт
18
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Кованый ключ из качественной стали изготовлен в соотвествии с международными и российскими стандартами стандартами. -Покрытие: хромированное -Материал: Cr-V сталь -Комплектация: 18 шт. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32 мм -Соответствие din 3113: да -Тип упаковки: Нейлоновый чехол


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор комбинированных гаечных ключей Stayer HERCULES 27081-H18_z01, 6 - 32 мм, 18 предметов - по цене 3580 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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