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Набор комбинированных гаечных ключей Stayer HERCULES 27081-H12_z01, 6 - 22 мм, 12 предметов купить с доставкой в Москве
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Набор комбинированных гаечных ключей Stayer HERCULES 27081-H12_z01, 6 - 22 мм, 12 предметов

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Набор комбинированных гаечных ключей Stayer HERCULES 27081-H12_z01, 6 - 22 мм, 12 предметов - фото 1
Набор комбинированных гаечных ключей Stayer HERCULES 27081-H12_z01, 6 - 22 мм, 12 предметов - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
Количество предметов, шт
12
Инструменты в комплекте
гаечный ключ
Комплектация
комбинированные гаечные ключи
  • Набор комбинированных гаечных ключей Stayer HERCULES 27081-H12_z01, 6 - 22 мм, 12 предметов - фото 1
  • Набор комбинированных гаечных ключей Stayer HERCULES 27081-H12_z01, 6 - 22 мм, 12 предметов - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 520 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742437
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Набор комбинированных гаечных ключей Stayer HERCULES 27081-H12_z01, 6 - 22 мм, 12 предметов
1 520 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Stayer
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
Количество предметов, шт
12
Инструменты в комплекте
гаечный ключ
Комплектация
комбинированные гаечные ключи
Упаковка
чехол
Количество гаечных ключей, шт
12
Тип гаечных ключей
комбинированные
Мин. размер ключей, мм
6
Макс. размер ключей, мм
22
Количество бит, шт
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х27х13
Вес, кг.
1.11

Описание товара Набор комбинированных гаечных ключей Stayer HERCULES 27081-H12_z01, 6 - 22 мм, 12 предметов

Набор комбинированных гаечных ключей, 12 шт Stayer HERCULES 6 - 22 мм 27081-H12_z01 представлен в оптимальной комплектацией и имеет широкий размерный ряд. Все модели изготовлены из прочной хромованадиевой стали и обладают особой износостойкостью. Это обеспечивает долгий срок службы набора. Хромированное покрытие надежно защищает инструмент от коррозии.



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Теги товара: универсальные

Отзывы о товаре Набор комбинированных гаечных ключей Stayer HERCULES 27081-H12_z01, 6 - 22 мм, 12 предметов




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Stayer
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
Количество предметов, шт
12
Инструменты в комплекте
гаечный ключ
Комплектация
комбинированные гаечные ключи
Упаковка
чехол
Количество гаечных ключей, шт
12
Тип гаечных ключей
комбинированные
Мин. размер ключей, мм
6
Макс. размер ключей, мм
22
Количество бит, шт
12
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Страна производитель
Китай
Описание
Набор комбинированных гаечных ключей, 12 шт Stayer HERCULES 6 - 22 мм 27081-H12_z01 представлен в оптимальной комплектацией и имеет широкий размерный ряд. Все модели изготовлены из прочной хромованадиевой стали и обладают особой износостойкостью. Это обеспечивает долгий срок службы набора. Хромированное покрытие надежно защищает инструмент от коррозии.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками


Теги товара: универсальные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор комбинированных гаечных ключей Stayer HERCULES 27081-H12_z01, 6 - 22 мм, 12 предметов - стоимость товара 1520 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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