Набор комбинированных гаечных ключей Kraftool 27079-H12E, 6 - 22 мм, 12 предметов
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
Количество предметов, шт
12
Инструменты в комплекте
гаечный ключ
Комплектация
комбинированные гаечные ключи
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 130 руб.
В наличии
Код товара: 742435
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2 130 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
Количество предметов, шт
12
Инструменты в комплекте
гаечный ключ
Комплектация
комбинированные гаечные ключи
Упаковка
картонная коробка
Количество гаечных ключей, шт
12
Тип гаечных ключей
комбинированные
Мин. размер ключей, мм
6
Макс. размер ключей, мм
22
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х33х28
Вес, кг.
3.63
Описание товара Набор комбинированных гаечных ключей Kraftool 27079-H12E, 6 - 22 мм, 12 предметов
Ключ гаечный - профессиональный инструмент. Благодаря правильному подбору материала и параметров технологического процесса выдерживает высокие нагрузки и стоек к истиранию рабочих граней -Соответствие din 3113: да -Материал: Cr-V сталь -Покрытие: хромированное -Комплектация: 12 шт. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22 мм -Тип упаковки: Ложемент EVA
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Теги товара: универсальные
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Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
Количество предметов, шт
12
Инструменты в комплекте
гаечный ключ
Комплектация
комбинированные гаечные ключи
Упаковка
картонная коробка
Количество гаечных ключей, шт
12
Тип гаечных ключей
комбинированные
Мин. размер ключей, мм
6
Макс. размер ключей, мм
22
Страна производитель
Китай
Ключ гаечный - профессиональный инструмент. Благодаря правильному подбору материала и параметров технологического процесса выдерживает высокие нагрузки и стоек к истиранию рабочих граней -Соответствие din 3113: да -Материал: Cr-V сталь -Покрытие: хромированное -Комплектация: 12 шт. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22 мм -Тип упаковки: Ложемент EVA
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Теги товара: универсальные
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Теги товара: универсальные
Набор комбинированных гаечных ключей Kraftool 27079-H12E, 6 - 22 мм, 12 предметов - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 2130 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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