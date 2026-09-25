Набор комбинированных гаечных ключей Kraftool 27079-H8C_z01, 6 - 17 мм, 8 предметов
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
Количество предметов, шт
8
Инструменты в комплекте
гаечный ключ
Комплектация
комбинированные гаечные ключи
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 120 руб.
В наличии
Код товара: 742434
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1 120 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
Количество предметов, шт
8
Инструменты в комплекте
гаечный ключ
Комплектация
комбинированные гаечные ключи
Упаковка
клипса/держатель
Количество гаечных ключей, шт
8
Тип гаечных ключей
комбинированные
Мин. размер ключей, мм
6
Макс. размер ключей, мм
17
Количество бит, шт
8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х45х17
Вес, г.
600
Описание товара Набор комбинированных гаечных ключей Kraftool 27079-H8C_z01, 6 - 17 мм, 8 предметов
Набор комбинированных гаечных ключей KRAFTOOL 8 шт, 6 - 17 мм. Благодаря правильному подбору материала и параметров технологического процесса выдерживает высокие нагрузки и стоек к истиранию рабочих граней. Наборы комбинированных ключей KRAFTOOL предназначены для работы с шестигранным крепежом любой разновидности. - Ключи изготовлены по современной технологии методом холодной штамповки - Качественная хромованадиевая сталь - Хромированное покрытие - Закалка для оптимального баланса твердости и прочности - Высокая стойкость к истиранию рабочих граней - Соответствие din 3113: да -Материал: Cr-V сталь -Покрытие: хромированное -Комплектация: 8 шт. 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17 мм
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Теги товара: универсальные
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Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
Количество предметов, шт
8
Инструменты в комплекте
гаечный ключ
Комплектация
комбинированные гаечные ключи
Упаковка
клипса/держатель
Количество гаечных ключей, шт
8
Тип гаечных ключей
комбинированные
Мин. размер ключей, мм
6
Макс. размер ключей, мм
17
Количество бит, шт
8
Развернуть
Страна производитель
Китай
Набор комбинированных гаечных ключей KRAFTOOL 8 шт, 6 - 17 мм. Благодаря правильному подбору материала и параметров технологического процесса выдерживает высокие нагрузки и стоек к истиранию рабочих граней. Наборы комбинированных ключей KRAFTOOL предназначены для работы с шестигранным крепежом любой разновидности. - Ключи изготовлены по современной технологии методом холодной штамповки - Качественная хромованадиевая сталь - Хромированное покрытие - Закалка для оптимального баланса твердости и прочности - Высокая стойкость к истиранию рабочих граней - Соответствие din 3113: да -Материал: Cr-V сталь -Покрытие: хромированное -Комплектация: 8 шт. 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17 мм
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Теги товара: универсальные
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Теги товара: универсальные
Набор комбинированных гаечных ключей Kraftool 27079-H8C_z01, 6 - 17 мм, 8 предметов - по цене 1120 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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