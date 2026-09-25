Набор комбинированных гаечных ключей Kraftool 27079-H18_z01, 6 - 32 мм, 18 предметов
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
Количество предметов, шт
18
Инструменты в комплекте
гаечный ключ
Комплектация
комбинированные гаечные ключи
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 520 руб.
В наличии
Код товара: 742432
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
4 520 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
Количество предметов, шт
18
Инструменты в комплекте
гаечный ключ
Комплектация
комбинированные гаечные ключи
Упаковка
чехол
Количество гаечных ключей, шт
18
Тип гаечных ключей
комбинированные
Мин. размер ключей, мм
6
Макс. размер ключей, мм
32
Количество бит, шт
18
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х19х17
Вес, кг.
3.6
Описание товара Набор комбинированных гаечных ключей Kraftool 27079-H18_z01, 6 - 32 мм, 18 предметов
Набор комбинированных гаечных ключей 18 шт 6 - 32 мм KRAFTOOL 27079-H18_z01 Ключ гаечный - профессиональный инструмент. Благодаря правильному подбору материала и параметров технологического процесса выдерживает высокие нагрузки и стоек к истиранию рабочих граней -Соответствие din 3113: да -Материал: Cr-V сталь -Покрытие: хромированное -Комплектация: 18 шт. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32 мм -Тип упаковки: Нейлоновый чехол
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Теги товара: универсальные
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 400 руб.1100 руб. в СплитНабор ручного инструмента Bort BTK-47
-
В наличииЦена 4 570 руб.1143 руб. в СплитНабор ключей комбинированных 6-32 мм, 26 шт., CrV, матовый хром ...
-
В наличииЦена 4 570 руб.1143 руб. в СплитНабор инструментов, 1/2", 1/4", пластиковый кейс 89 предметов Си...
-
В наличииЦена 4 620 руб.1155 руб. в СплитНабор инструментов для ремонтных работ ЗУБР Умелец-78 78 предмет...
-
В наличииЦена 4 730 руб. 9 022 руб.1183 руб. в СплитНабор инструментов Bort BTK-65
-
В наличииЦена 4 820 руб.1205 руб. в СплитНабор ключей комбинированных с трещоткой, 8 - 19 мм, 7шт., CrV G...
-
В наличииЦена 4 850 руб.1213 руб. в СплитНабор комбинированных трещоточных гаечных ключей ЗУБР 12 шт, 8 -...
-
В наличииЦена 4 880 руб.1220 руб. в СплитНабор торцевых головок с трещоткой STELS 13575, 44 предмета, 1/4...
-
В наличииЦена 4 930 руб.1233 руб. в СплитНабор инструментов Сибин 27765-H56 (56 предметов)
-
В наличииЦена 4 960 руб.1240 руб. в СплитНабор ключей комбинированных с трещоткой, 8 - 19 мм, 7шт., ревер...
-
В наличииЦена 5 010 руб.1253 руб. в СплитНабор инструментов Сибин 27765-H94 (94 предмета)
-
В наличииЦена 5 010 руб.1253 руб. в СплитНабор инструмента универсальный ЗУБР А-22, 22 предметов, Професс...
Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
Количество предметов, шт
18
Инструменты в комплекте
гаечный ключ
Комплектация
комбинированные гаечные ключи
Упаковка
чехол
Количество гаечных ключей, шт
18
Тип гаечных ключей
комбинированные
Мин. размер ключей, мм
6
Макс. размер ключей, мм
32
Количество бит, шт
18
Развернуть
Страна производитель
Китай
Набор комбинированных гаечных ключей 18 шт 6 - 32 мм KRAFTOOL 27079-H18_z01 Ключ гаечный - профессиональный инструмент. Благодаря правильному подбору материала и параметров технологического процесса выдерживает высокие нагрузки и стоек к истиранию рабочих граней -Соответствие din 3113: да -Материал: Cr-V сталь -Покрытие: хромированное -Комплектация: 18 шт. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32 мм -Тип упаковки: Нейлоновый чехол
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Теги товара: универсальные
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Теги товара: универсальные
Набор комбинированных гаечных ключей Kraftool 27079-H18_z01, 6 - 32 мм, 18 предметов - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4520 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Набор комбинированных гаечных ключей Kraftool 27079-H18_z01, 6 - 32 мм, 18 предметов