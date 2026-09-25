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Набор комбинированных и рожковых гаечных ключей ЗУБР 27086-H32, 6 - 32 мм, 32 предмета купить с доставкой в Москве
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Набор комбинированных и рожковых гаечных ключей ЗУБР 27086-H32, 6 - 32 мм, 32 предмета

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Набор комбинированных и рожковых гаечных ключей ЗУБР 27086-H32, 6 - 32 мм, 32 предмета - фото 1
Набор комбинированных и рожковых гаечных ключей ЗУБР 27086-H32, 6 - 32 мм, 32 предмета - фото 2
Набор комбинированных и рожковых гаечных ключей ЗУБР 27086-H32, 6 - 32 мм, 32 предмета - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
Количество предметов, шт
32
Инструменты в комплекте
гаечный ключ
Комплектация
комбинированные и рожковые гаечные ключи
  • Набор комбинированных и рожковых гаечных ключей ЗУБР 27086-H32, 6 - 32 мм, 32 предмета - фото 1
  • Набор комбинированных и рожковых гаечных ключей ЗУБР 27086-H32, 6 - 32 мм, 32 предмета - фото 2
  • Набор комбинированных и рожковых гаечных ключей ЗУБР 27086-H32, 6 - 32 мм, 32 предмета - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 590 руб. 
Начислим 106 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742428
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Набор комбинированных и рожковых гаечных ключей ЗУБР 27086-H32, 6 - 32 мм, 32 предмета
6 590 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
Количество предметов, шт
32
Инструменты в комплекте
гаечный ключ
Комплектация
комбинированные и рожковые гаечные ключи
Упаковка
чехол
Количество гаечных ключей, шт
32
Тип гаечных ключей
комбинированные и рожковые
Мин. размер ключей, мм
6
Макс. размер ключей, мм
32
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х15
Вес, кг.
5.25

Описание товара Набор комбинированных и рожковых гаечных ключей ЗУБР 27086-H32, 6 - 32 мм, 32 предмета

Набор комбинированных и рожковых гаечных ключей 32 шт 6 - 32 мм ЗУБР 27086-H32 Ключ изготовлен из высококачественной хромованадиевой стали с многоступенчатой закалкой для увеличения ресурса ключа, а также обладает надежным хромированным покрытием для защиты от коррозии -Покрытие: хромированное -Материал: Cr-V сталь -Комплектация: 32 шт. комбинированные 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 мм рожковые: 6x7, 8x10, 9x11, 10x12, 12x13, 13x14, 1 -Соответствие гост 2838: да -Тип упаковки: Нейлоновый чехол



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками


Теги товара: универсальные

Отзывы о товаре Набор комбинированных и рожковых гаечных ключей ЗУБР 27086-H32, 6 - 32 мм, 32 предмета




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
Количество предметов, шт
32
Инструменты в комплекте
гаечный ключ
Комплектация
комбинированные и рожковые гаечные ключи
Упаковка
чехол
Количество гаечных ключей, шт
32
Тип гаечных ключей
комбинированные и рожковые
Мин. размер ключей, мм
6
Макс. размер ключей, мм
32
Страна производитель
Китай
Описание
Набор комбинированных и рожковых гаечных ключей 32 шт 6 - 32 мм ЗУБР 27086-H32 Ключ изготовлен из высококачественной хромованадиевой стали с многоступенчатой закалкой для увеличения ресурса ключа, а также обладает надежным хромированным покрытием для защиты от коррозии -Покрытие: хромированное -Материал: Cr-V сталь -Комплектация: 32 шт. комбинированные 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 мм рожковые: 6x7, 8x10, 9x11, 10x12, 12x13, 13x14, 1 -Соответствие гост 2838: да -Тип упаковки: Нейлоновый чехол


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками


Теги товара: универсальные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор комбинированных и рожковых гаечных ключей ЗУБР 27086-H32, 6 - 32 мм, 32 предмета - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 6590 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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