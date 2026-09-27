Набор комбинированных гаечных ключей ЗУБР 27087-H12, 6 - 22 мм, 12 предметов
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 230 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 742424
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Размеры в упаковке, см
28х9х5
Вес, кг.
1.12
Описание товара Набор комбинированных гаечных ключей ЗУБР 27087-H12, 6 - 22 мм, 12 предметов
Набор комбинированных гаечных ключей ЗУБР 27087-H12, 6 - 22 мм, 12 предметов
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 170 руб.293 руб. в СплитНабор ключей комбинированных 12 шт. 6-22 мм антислип Stels (152...
-
В наличииЦена 1 200 руб.300 руб. в СплитНабор рожковых гаечных ключей ЗУБР 27009-H8, 6 - 22 мм, 8 предме...
-
В наличииЦена 1 210 руб.303 руб. в СплитНабор бит и торцевых головок Stayer Master Techno 25084-H46 (46 ...
-
В наличииЦена 1 210 руб.303 руб. в СплитНабор инструментов, 1/4", пластиковый кейс, 29 предметов Сибртех...
-
В наличииЦена 1 230 руб.308 руб. в СплитОтвертка для точных работ KRAFTOOL Precision-28, 28 предметов (2...
-
В наличииЦена 1 240 руб.310 руб. в СплитНабор ключей комбинированных трещоточных 8-17 мм, 6 шт., CrV Mat...
-
В наличииЦена 1 260 руб.315 руб. в СплитНабор ключей накидных, 6–22 мм, CR-V, 8 шт., полированный хром M...
-
В наличииЦена 1 270 руб.318 руб. в СплитНабор инструментов бытовой, 132 предмета Sparta
-
В наличииЦена 1 270 руб.318 руб. в СплитНабор имбусовых ключей ЗУБР 18 шт, (27463-H18)
-
В наличииЦена 1 280 руб.320 руб. в СплитНабор ключей рожковых, 6 - 32 мм, 10 шт., CrV, фосфатированные, ...
-
В наличииЦена 1 290 руб.323 руб. в СплитНабор отверток + биты, 21 пред., PH + SL+ Hex + Torx, HCS, 2к ру...
-
В наличииЦена 1 330 руб.333 руб. в СплитНабор напильников Stayer 1681-15-H5_z01, 150 мм, 5 предметов
Набор комбинированных гаечных ключей ЗУБР 27087-H12, 6 - 22 мм, 12 предметов
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Набор комбинированных гаечных ключей ЗУБР 27087-H12, 6 - 22 мм, 12 предметов - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Набор комбинированных гаечных ключей ЗУБР 27087-H12, 6 - 22 мм, 12 предметов