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Набор специальных бит ЗУБР СБ-42 26551, 10 мм, 42 предмета, TX купить с доставкой в Москве
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Набор специальных бит ЗУБР СБ-42 26551, 10 мм, 42 предмета, TX

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Набор специальных бит ЗУБР СБ-42 26551, 10 мм, 42 предмета, TX - фото 1
Набор специальных бит ЗУБР СБ-42 26551, 10 мм, 42 предмета, TX - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
Количество предметов, шт
42
Инструменты в комплекте
биты
Комплектация
Биты HEX 30 мм (4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 мм) — 7 шт., биты TX 30 мм (20, 25, 30, 40, 45, 50, 55, 60) — 8 шт., биты SPLINE 30 мм (M5, M6, M8, M10, M12) — 5 шт., биты HEX 75 мм (4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 мм) — 7 шт., биты TX 75 мм (20, 25, 30, 40, 45, 50, 55, 60) — 8 шт., биты SPLINE 75 мм (M5, M6, M8, M10, M12) — 5 шт., адаптер 3/8? SQ–HEX 10 мм — 1 шт., адаптер 1/2? SQ–HEX 10 мм — 1 шт., пластиковый кейс.
  • Набор специальных бит ЗУБР СБ-42 26551, 10 мм, 42 предмета, TX - фото 1
  • Набор специальных бит ЗУБР СБ-42 26551, 10 мм, 42 предмета, TX - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 600 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742422
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Набор специальных бит ЗУБР СБ-42 26551, 10 мм, 42 предмета, TX
1 600 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
Количество предметов, шт
42
Инструменты в комплекте
биты
Комплектация
Биты HEX 30 мм (4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 мм) — 7 шт., биты TX 30 мм (20, 25, 30, 40, 45, 50, 55, 60) — 8 шт., биты SPLINE 30 мм (M5, M6, M8, M10, M12) — 5 шт., биты HEX 75 мм (4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 мм) — 7 шт., биты TX 75 мм (20, 25, 30, 40, 45, 50, 55, 60) — 8 шт., биты SPLINE 75 мм (M5, M6, M8, M10, M12) — 5 шт., адаптер 3/8? SQ–HEX 10 мм — 1 шт., адаптер 1/2? SQ–HEX 10 мм — 1 шт., пластиковый кейс.
Упаковка
кейс
Количество бит, шт
40
Тип бит
T20, T25
Шлицы бит
HEX (шестигранный), TX (Torx, звёздообразный), SPLINE (12?гранный), Hex 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 мм, TX T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55, T60, SPLINE M5, M6, M8, M10, M12
Посадка бит
3/8 дюйма, 1/2 дюйма
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х24х6
Вес, кг.
1.97

Описание товара Набор специальных бит ЗУБР СБ-42 26551, 10 мм, 42 предмета, TX

Набор специальных бит 10 мм для ремонта и обслуживания автомобилей, а также других слесарно-монтажных работ Преимущества: Специальные биты 10 мм Особопрочная CrV сталь Удобный кейс для хранения и переноски



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Теги товара: универсальные

Отзывы о товаре Набор специальных бит ЗУБР СБ-42 26551, 10 мм, 42 предмета, TX




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
Количество предметов, шт
42
Инструменты в комплекте
биты
Комплектация
Биты HEX 30 мм (4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 мм) — 7 шт., биты TX 30 мм (20, 25, 30, 40, 45, 50, 55, 60) — 8 шт., биты SPLINE 30 мм (M5, M6, M8, M10, M12) — 5 шт., биты HEX 75 мм (4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 мм) — 7 шт., биты TX 75 мм (20, 25, 30, 40, 45, 50, 55, 60) — 8 шт., биты SPLINE 75 мм (M5, M6, M8, M10, M12) — 5 шт., адаптер 3/8? SQ–HEX 10 мм — 1 шт., адаптер 1/2? SQ–HEX 10 мм — 1 шт., пластиковый кейс.
Упаковка
кейс
Количество бит, шт
40
Тип бит
T20, T25
Шлицы бит
HEX (шестигранный), TX (Torx, звёздообразный), SPLINE (12?гранный), Hex 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 мм, TX T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55, T60, SPLINE M5, M6, M8, M10, M12
Посадка бит
3/8 дюйма, 1/2 дюйма
Страна производитель
Китай
Описание
Набор специальных бит 10 мм для ремонта и обслуживания автомобилей, а также других слесарно-монтажных работ Преимущества: Специальные биты 10 мм Особопрочная CrV сталь Удобный кейс для хранения и переноски


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками


Теги товара: универсальные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор специальных бит ЗУБР СБ-42 26551, 10 мм, 42 предмета, TX - купить по цене 1600 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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