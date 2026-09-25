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Набор отверток с битами ЗУБР 25244, 114 предметов купить с доставкой в Москве
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Набор отверток с битами ЗУБР 25244, 114 предметов

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Набор отверток с битами ЗУБР 25244, 114 предметов
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Материал рукоятки
двухкомпонентный
Магнитный наконечник
да
Размер шлица
SL3, PZ1, PZ2, SL5, РН0, РН1, РН2, SL6, SL8
Комплектация
Отвёртки SL (3, 5, 6, 8) — 4 шт., отвёртки PH (0, 1, 2, 2) — 4 шт., отвёртки TX (10, 15, 20, 25) — 4 шт., отвёртки PZ (1, 2) — 2 шт., отвёртки Robertson S (1, 2) — 2 шт., отвёртки для точных работ PH (00, 0) — 2 шт., отвёртки для точных работ SL (2.5, 3) — 2 шт., отвёртки для точных работ TORX (6, 7) — 2 шт., торцовые головки (6, 7, 8, 9, 10, 11) — 6 шт., имбусовые ключи (1/16?, 5/64?, 3/32?, 1/8?, 5/32?, 3/16?, 7/32?, 1/4?, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 5.5, 6.0) — 16 шт., отвёртка-битодержател
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 730 руб. 
Начислим 44 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742421
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Набор отверток с битами ЗУБР 25244, 114 предметов
2 730 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Набор инструментов
Набор
да
Количество отверток/насадок в комплекте, шт
23
Индикаторная отвертка
нет
Диэлектрическая
нет
Материал стержня
хромомолибденовая сталь (Cr?Mo)
Материал рукоятки
двухкомпонентный
Магнитный наконечник
да
Размер шлица
SL3, PZ1, PZ2, SL5, РН0, РН1, РН2, SL6, SL8
Комплектация
Отвёртки SL (3, 5, 6, 8) — 4 шт., отвёртки PH (0, 1, 2, 2) — 4 шт., отвёртки TX (10, 15, 20, 25) — 4 шт., отвёртки PZ (1, 2) — 2 шт., отвёртки Robertson S (1, 2) — 2 шт., отвёртки для точных работ PH (00, 0) — 2 шт., отвёртки для точных работ SL (2.5, 3) — 2 шт., отвёртки для точных работ TORX (6, 7) — 2 шт., торцовые головки (6, 7, 8, 9, 10, 11) — 6 шт., имбусовые ключи (1/16?, 5/64?, 3/32?, 1/8?, 5/32?, 3/16?, 7/32?, 1/4?, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 5.5, 6.0) — 16 шт., отвёртка-битодержател
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х25х13
Вес, кг.
2.65

Описание товара Набор отверток с битами ЗУБР 25244, 114 предметов

Универсальный набор отверток с битами с самым широкими возможностями применения. Выдерживают высокие нагрузки благодаря высококачественной хромомолибденовой стали, закаленной по особой технологии. Имеют большой ресурс, обеспечивают высокое качество выполнения работ.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Набор отверток с битами ЗУБР 25244, 114 предметов




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Набор инструментов
Набор
да
Количество отверток/насадок в комплекте, шт
23
Индикаторная отвертка
нет
Диэлектрическая
нет
Материал стержня
хромомолибденовая сталь (Cr?Mo)
Материал рукоятки
двухкомпонентный
Магнитный наконечник
да
Размер шлица
SL3, PZ1, PZ2, SL5, РН0, РН1, РН2, SL6, SL8
Комплектация
Отвёртки SL (3, 5, 6, 8) — 4 шт., отвёртки PH (0, 1, 2, 2) — 4 шт., отвёртки TX (10, 15, 20, 25) — 4 шт., отвёртки PZ (1, 2) — 2 шт., отвёртки Robertson S (1, 2) — 2 шт., отвёртки для точных работ PH (00, 0) — 2 шт., отвёртки для точных работ SL (2.5, 3) — 2 шт., отвёртки для точных работ TORX (6, 7) — 2 шт., торцовые головки (6, 7, 8, 9, 10, 11) — 6 шт., имбусовые ключи (1/16?, 5/64?, 3/32?, 1/8?, 5/32?, 3/16?, 7/32?, 1/4?, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 5.5, 6.0) — 16 шт., отвёртка-битодержател
Страна производитель
Китай
Описание
Универсальный набор отверток с битами с самым широкими возможностями применения. Выдерживают высокие нагрузки благодаря высококачественной хромомолибденовой стали, закаленной по особой технологии. Имеют большой ресурс, обеспечивают высокое качество выполнения работ.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор отверток с битами ЗУБР 25244, 114 предметов - этот товар вы можете купить по цене 2730 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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