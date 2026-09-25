Отвертка-битодержатель с насадками ЗУБР Б122 Отвертка-битодержатель 26196
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Характеристики
Описание товара Отвертка-битодержатель с насадками ЗУБР Б122 Отвертка-битодержатель 26196
Универсальный набор профессиональных бит «ЗУБР» предназначен для применения как с ручным, так и с электроинструментом. Максимальная комплектация для любого вида крепежа Преимущества: Универсальный набор со специальными битами Биты изготовлены из хромомолибденовой стали S2 методом ковки, что обеспечивает высокую надежность и длительный срок службы Прецизионная обработка рабочих граней для точной посадки в крепеже Рабочие поверхности подвергнуты многоуровневой закалке для увеличения прочности Магнитный битодержатель с эргономичной двухкомпонентной рукояткой обеспечивает надежный и удобный хват, а также передачу высокого крутящего момента к Удобный пластиковый кейс для хранения и переноски Использование Для монтажа, демонтажа резьбовых соединений
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