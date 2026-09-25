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Отвертка-битодержатель с насадками ЗУБР Б122 Отвертка-битодержатель 26196 купить с доставкой в Москве
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Отвертка-битодержатель с насадками ЗУБР Б122 Отвертка-битодержатель 26196

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Отвертка-битодержатель с насадками ЗУБР Б122 Отвертка-битодержатель 26196 - фото 1
Отвертка-битодержатель с насадками ЗУБР Б122 Отвертка-битодержатель 26196 - фото 2
Отвертка-битодержатель с насадками ЗУБР Б122 Отвертка-битодержатель 26196 - фото 3
Отвертка-битодержатель с насадками ЗУБР Б122 Отвертка-битодержатель 26196 - фото 4
Отвертка-битодержатель с насадками ЗУБР Б122 Отвертка-битодержатель 26196 - фото 5
Отвертка-битодержатель с насадками ЗУБР Б122 Отвертка-битодержатель 26196 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Материал рукоятки
двухкомпонентная
Длина стержня, мм
100
Магнитный наконечник
да
Размер шлица
SL3, SL4, PZ1, PZ2, SL5, PZ0, PZ3, РН0, РН1, РН2, SL6, SL8, РН3
Комплектация
отвертка?битодержатель (100 мм), адаптер для бит, адаптер для торцовых головок, биты Phillips (PH00, PH0, PH1, PH2, PH3), Pozidrive (PZ00, PZ0, PZ1, PZ2, PZ3), Slotted (SL3, SL4, SL4.5, SL5, SL5.5, SL6, SL6.5, SL7, SL8), HEX (HEX1.5, HEX2, HEX2.5, HEX3, HEX4, HEX5, HEX5.5, HEX6, HEX8, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32), TORX (T5, T6, T7, T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T35, T40, T45), TORX с отверстием (T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45), SPLINE (M5, M6, M8), ROBERTSON (0, 1, 2,
  • Отвертка-битодержатель с насадками ЗУБР Б122 Отвертка-битодержатель 26196 - фото 1
  • Отвертка-битодержатель с насадками ЗУБР Б122 Отвертка-битодержатель 26196 - фото 2
  • Отвертка-битодержатель с насадками ЗУБР Б122 Отвертка-битодержатель 26196 - фото 3
  • Отвертка-битодержатель с насадками ЗУБР Б122 Отвертка-битодержатель 26196 - фото 4
  • Отвертка-битодержатель с насадками ЗУБР Б122 Отвертка-битодержатель 26196 - фото 5
  • Отвертка-битодержатель с насадками ЗУБР Б122 Отвертка-битодержатель 26196 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 470 руб. 
Начислим 40 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742420
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Отвертка-битодержатель с насадками ЗУБР Б122 Отвертка-битодержатель 26196
2 470 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Набор инструментов
Набор
да
Количество отверток/насадок в комплекте, шт
122
Индикаторная отвертка
да
Диэлектрическая
нет
Материал стержня
Cr-Mo
Материал рукоятки
двухкомпонентная
Длина стержня, мм
100
Магнитный наконечник
да
Размер шлица
SL3, SL4, PZ1, PZ2, SL5, PZ0, PZ3, РН0, РН1, РН2, SL6, SL8, РН3
Комплектация
отвертка?битодержатель (100 мм), адаптер для бит, адаптер для торцовых головок, биты Phillips (PH00, PH0, PH1, PH2, PH3), Pozidrive (PZ00, PZ0, PZ1, PZ2, PZ3), Slotted (SL3, SL4, SL4.5, SL5, SL5.5, SL6, SL6.5, SL7, SL8), HEX (HEX1.5, HEX2, HEX2.5, HEX3, HEX4, HEX5, HEX5.5, HEX6, HEX8, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32), TORX (T5, T6, T7, T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T35, T40, T45), TORX с отверстием (T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45), SPLINE (M5, M6, M8), ROBERTSON (0, 1, 2,
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х14х5
Вес, кг.
1.35

Описание товара Отвертка-битодержатель с насадками ЗУБР Б122 Отвертка-битодержатель 26196

Универсальный набор профессиональных бит «ЗУБР» предназначен для применения как с ручным, так и с электроинструментом. Максимальная комплектация для любого вида крепежа Преимущества: Универсальный набор со специальными битами Биты изготовлены из хромомолибденовой стали S2 методом ковки, что обеспечивает высокую надежность и длительный срок службы Прецизионная обработка рабочих граней для точной посадки в крепеже Рабочие поверхности подвергнуты многоуровневой закалке для увеличения прочности Магнитный битодержатель с эргономичной двухкомпонентной рукояткой обеспечивает надежный и удобный хват, а также передачу высокого крутящего момента к Удобный пластиковый кейс для хранения и переноски Использование Для монтажа, демонтажа резьбовых соединений



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Отвертка-битодержатель с насадками ЗУБР Б122 Отвертка-битодержатель 26196




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Набор инструментов
Набор
да
Количество отверток/насадок в комплекте, шт
122
Индикаторная отвертка
да
Диэлектрическая
нет
Материал стержня
Cr-Mo
Материал рукоятки
двухкомпонентная
Длина стержня, мм
100
Магнитный наконечник
да
Размер шлица
SL3, SL4, PZ1, PZ2, SL5, PZ0, PZ3, РН0, РН1, РН2, SL6, SL8, РН3
Комплектация
отвертка?битодержатель (100 мм), адаптер для бит, адаптер для торцовых головок, биты Phillips (PH00, PH0, PH1, PH2, PH3), Pozidrive (PZ00, PZ0, PZ1, PZ2, PZ3), Slotted (SL3, SL4, SL4.5, SL5, SL5.5, SL6, SL6.5, SL7, SL8), HEX (HEX1.5, HEX2, HEX2.5, HEX3, HEX4, HEX5, HEX5.5, HEX6, HEX8, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32), TORX (T5, T6, T7, T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T35, T40, T45), TORX с отверстием (T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45), SPLINE (M5, M6, M8), ROBERTSON (0, 1, 2,
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Универсальный набор профессиональных бит «ЗУБР» предназначен для применения как с ручным, так и с электроинструментом. Максимальная комплектация для любого вида крепежа Преимущества: Универсальный набор со специальными битами Биты изготовлены из хромомолибденовой стали S2 методом ковки, что обеспечивает высокую надежность и длительный срок службы Прецизионная обработка рабочих граней для точной посадки в крепеже Рабочие поверхности подвергнуты многоуровневой закалке для увеличения прочности Магнитный битодержатель с эргономичной двухкомпонентной рукояткой обеспечивает надежный и удобный хват, а также передачу высокого крутящего момента к Удобный пластиковый кейс для хранения и переноски Использование Для монтажа, демонтажа резьбовых соединений


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Отвертка-битодержатель с насадками ЗУБР Б122 Отвертка-битодержатель 26196 – стоимость товара 2470 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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