Набор: отвертка-битодержатель с насадками Kraftool X-Drive-122 26816, 122 предмета
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Материал рукоятки
двухкомпонентный
Магнитный наконечник
да
Размер шлица
SL3, SL4, PZ1, PZ2, SL5, PZ0, PZ3, РН0, РН1, РН2, SL6, SL8, РН3
Комплектация
Отвертка-битодержатель - 1шт Адаптер для бит - 1шт - 25 мм SQ 1/4?F x HEX 1/4?F Адаптер для головок - 1шт - 25 мм Бита для крюков - 1шт Головки - 20шт - 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2 Биты SL - 9шт - 3, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 8 Биты PH - 5шт - 00, 0, 1, 2, 3 Биты PZ - 5шт - 00, 0, 1, 2, 3 Биты HEX - 19шт - 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 5.5, 6, 8, 1/16”, 5/64”, 3/32”, 7/64”, 1/8”, 9/64”, 5/32”, 3/16”, 7/32”, 1/4” Биты Torx - 13шт - T5, T6, T
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 710 руб.
В наличии
Код товара: 742418
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
3 710 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Набор
да
Количество отверток/насадок в комплекте, шт
122
Индикаторная отвертка
нет
Диэлектрическая
нет
Материал стержня
Cr-Mo
Материал рукоятки
двухкомпонентный
Магнитный наконечник
да
Размер шлица
SL3, SL4, PZ1, PZ2, SL5, PZ0, PZ3, РН0, РН1, РН2, SL6, SL8, РН3
Комплектация
Отвертка-битодержатель - 1шт Адаптер для бит - 1шт - 25 мм SQ 1/4?F x HEX 1/4?F Адаптер для головок - 1шт - 25 мм Бита для крюков - 1шт Головки - 20шт - 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2 Биты SL - 9шт - 3, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 8 Биты PH - 5шт - 00, 0, 1, 2, 3 Биты PZ - 5шт - 00, 0, 1, 2, 3 Биты HEX - 19шт - 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 5.5, 6, 8, 1/16”, 5/64”, 3/32”, 7/64”, 1/8”, 9/64”, 5/32”, 3/16”, 7/32”, 1/4” Биты Torx - 13шт - T5, T6, T
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х19х4
Вес, кг.
1.15
Описание товара Набор: отвертка-битодержатель с насадками Kraftool X-Drive-122 26816, 122 предмета
Отвертка-битодержатель с насадками Kraftool 26816, предназначена для монтажа и демонтажа резьбовых соединений. Универсальный набор бит и головок для профессионального применения в комплекте с ручным и электроинструментом. Максимальная комплектация бит и головок для любого вида крепежа. Хромомолибденовая сталь S2. Химически стойкая рукоятка (антифриз, этанол, тормозная жидкость). Допускается кратковременный контакт в работе с бензином и дизтопливом.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Набор
да
Количество отверток/насадок в комплекте, шт
122
Индикаторная отвертка
нет
Диэлектрическая
нет
Материал стержня
Cr-Mo
Материал рукоятки
двухкомпонентный
Магнитный наконечник
да
Размер шлица
SL3, SL4, PZ1, PZ2, SL5, PZ0, PZ3, РН0, РН1, РН2, SL6, SL8, РН3
Комплектация
Отвертка-битодержатель - 1шт Адаптер для бит - 1шт - 25 мм SQ 1/4?F x HEX 1/4?F Адаптер для головок - 1шт - 25 мм Бита для крюков - 1шт Головки - 20шт - 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2 Биты SL - 9шт - 3, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 8 Биты PH - 5шт - 00, 0, 1, 2, 3 Биты PZ - 5шт - 00, 0, 1, 2, 3 Биты HEX - 19шт - 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 5.5, 6, 8, 1/16”, 5/64”, 3/32”, 7/64”, 1/8”, 9/64”, 5/32”, 3/16”, 7/32”, 1/4” Биты Torx - 13шт - T5, T6, T
Страна производитель
Китай
Отвертка-битодержатель с насадками Kraftool 26816, предназначена для монтажа и демонтажа резьбовых соединений. Универсальный набор бит и головок для профессионального применения в комплекте с ручным и электроинструментом. Максимальная комплектация бит и головок для любого вида крепежа. Хромомолибденовая сталь S2. Химически стойкая рукоятка (антифриз, этанол, тормозная жидкость). Допускается кратковременный контакт в работе с бензином и дизтопливом.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Набор: отвертка-битодержатель с насадками Kraftool X-Drive-122 26816, 122 предмета - этот товар вы можете купить по цене 3710 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Набор: отвертка-битодержатель с насадками Kraftool X-Drive-122 26816, 122 предмета