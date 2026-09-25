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Набор: отвертка-битодержатель с насадками Kraftool X-Drive-122 26816, 122 предмета купить с доставкой в Москве
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Набор: отвертка-битодержатель с насадками Kraftool X-Drive-122 26816, 122 предмета

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Набор: отвертка-битодержатель с насадками Kraftool X-Drive-122 26816, 122 предмета - фото 1
Набор: отвертка-битодержатель с насадками Kraftool X-Drive-122 26816, 122 предмета - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Материал рукоятки
двухкомпонентный
Магнитный наконечник
да
Размер шлица
SL3, SL4, PZ1, PZ2, SL5, PZ0, PZ3, РН0, РН1, РН2, SL6, SL8, РН3
Комплектация
Отвертка-битодержатель - 1шт Адаптер для бит - 1шт - 25 мм SQ 1/4?F x HEX 1/4?F Адаптер для головок - 1шт - 25 мм Бита для крюков - 1шт Головки - 20шт - 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2 Биты SL - 9шт - 3, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 8 Биты PH - 5шт - 00, 0, 1, 2, 3 Биты PZ - 5шт - 00, 0, 1, 2, 3 Биты HEX - 19шт - 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 5.5, 6, 8, 1/16”, 5/64”, 3/32”, 7/64”, 1/8”, 9/64”, 5/32”, 3/16”, 7/32”, 1/4” Биты Torx - 13шт - T5, T6, T
  • Набор: отвертка-битодержатель с насадками Kraftool X-Drive-122 26816, 122 предмета - фото 1
  • Набор: отвертка-битодержатель с насадками Kraftool X-Drive-122 26816, 122 предмета - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 710 руб. 
Начислим 60 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742418
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Набор: отвертка-битодержатель с насадками Kraftool X-Drive-122 26816, 122 предмета
3 710 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип товара
Набор инструментов
Набор
да
Количество отверток/насадок в комплекте, шт
122
Индикаторная отвертка
нет
Диэлектрическая
нет
Материал стержня
Cr-Mo
Материал рукоятки
двухкомпонентный
Магнитный наконечник
да
Размер шлица
SL3, SL4, PZ1, PZ2, SL5, PZ0, PZ3, РН0, РН1, РН2, SL6, SL8, РН3
Комплектация
Отвертка-битодержатель - 1шт Адаптер для бит - 1шт - 25 мм SQ 1/4?F x HEX 1/4?F Адаптер для головок - 1шт - 25 мм Бита для крюков - 1шт Головки - 20шт - 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2 Биты SL - 9шт - 3, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 8 Биты PH - 5шт - 00, 0, 1, 2, 3 Биты PZ - 5шт - 00, 0, 1, 2, 3 Биты HEX - 19шт - 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 5.5, 6, 8, 1/16”, 5/64”, 3/32”, 7/64”, 1/8”, 9/64”, 5/32”, 3/16”, 7/32”, 1/4” Биты Torx - 13шт - T5, T6, T
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х19х4
Вес, кг.
1.15

Описание товара Набор: отвертка-битодержатель с насадками Kraftool X-Drive-122 26816, 122 предмета

Отвертка-битодержатель с насадками Kraftool 26816, предназначена для монтажа и демонтажа резьбовых соединений. Универсальный набор бит и головок для профессионального применения в комплекте с ручным и электроинструментом. Максимальная комплектация бит и головок для любого вида крепежа. Хромомолибденовая сталь S2. Химически стойкая рукоятка (антифриз, этанол, тормозная жидкость). Допускается кратковременный контакт в работе с бензином и дизтопливом.



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Отзывы о товаре Набор: отвертка-битодержатель с насадками Kraftool X-Drive-122 26816, 122 предмета




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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип товара
Набор инструментов
Набор
да
Количество отверток/насадок в комплекте, шт
122
Индикаторная отвертка
нет
Диэлектрическая
нет
Материал стержня
Cr-Mo
Материал рукоятки
двухкомпонентный
Магнитный наконечник
да
Размер шлица
SL3, SL4, PZ1, PZ2, SL5, PZ0, PZ3, РН0, РН1, РН2, SL6, SL8, РН3
Комплектация
Отвертка-битодержатель - 1шт Адаптер для бит - 1шт - 25 мм SQ 1/4?F x HEX 1/4?F Адаптер для головок - 1шт - 25 мм Бита для крюков - 1шт Головки - 20шт - 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2 Биты SL - 9шт - 3, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 8 Биты PH - 5шт - 00, 0, 1, 2, 3 Биты PZ - 5шт - 00, 0, 1, 2, 3 Биты HEX - 19шт - 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 5.5, 6, 8, 1/16”, 5/64”, 3/32”, 7/64”, 1/8”, 9/64”, 5/32”, 3/16”, 7/32”, 1/4” Биты Torx - 13шт - T5, T6, T
Страна производитель
Китай
Описание
Отвертка-битодержатель с насадками Kraftool 26816, предназначена для монтажа и демонтажа резьбовых соединений. Универсальный набор бит и головок для профессионального применения в комплекте с ручным и электроинструментом. Максимальная комплектация бит и головок для любого вида крепежа. Хромомолибденовая сталь S2. Химически стойкая рукоятка (антифриз, этанол, тормозная жидкость). Допускается кратковременный контакт в работе с бензином и дизтопливом.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор: отвертка-битодержатель с насадками Kraftool X-Drive-122 26816, 122 предмета - этот товар вы можете купить по цене 3710 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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