Набор бит и торцевых головок Kraftool X-Drive-49 25816, 49 предметов
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
Количество предметов, шт
49
Инструменты в комплекте
биты, торцевая головка, отвертка-битодержатель, трещеточный ключ
Комплектация
Вороток?трещотка — 1 шт., отвёртка?битодержатель — 1 шт., биты 25 мм (PH 0/1/2/3 — 4 шт., PZ 1/2 — 2 шт., SL 3/5/6 — 3 шт., HEX 2.5/3/4/5/6/3/32/1/8/5/32/3/16/7/32 — 10 шт., TORX TX 10/15/20/25/30 — 5 шт.), биты 50 мм (PH 1/2 — 2 шт., PZ 2 — 1 шт., TX 15/20 — 2 шт., HEX 4 — 1 шт.), торцовые 6?гранные головки (4/4.5/5/5.5/6/7/8/9/10/11/12/13/14 мм — 13 шт.), адаптер для головок — 1 шт., магнитный адаптер для бит 100 мм — 1 шт., адаптер для бит 25 мм SQ 1/4? — HEX 1/4? — 1 шт.
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 560 руб.
В наличии
Код товара: 742417
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
Количество предметов, шт
49
Инструменты в комплекте
биты, торцевая головка, отвертка-битодержатель, трещеточный ключ
Комплектация
Вороток?трещотка — 1 шт., отвёртка?битодержатель — 1 шт., биты 25 мм (PH 0/1/2/3 — 4 шт., PZ 1/2 — 2 шт., SL 3/5/6 — 3 шт., HEX 2.5/3/4/5/6/3/32/1/8/5/32/3/16/7/32 — 10 шт., TORX TX 10/15/20/25/30 — 5 шт.), биты 50 мм (PH 1/2 — 2 шт., PZ 2 — 1 шт., TX 15/20 — 2 шт., HEX 4 — 1 шт.), торцовые 6?гранные головки (4/4.5/5/5.5/6/7/8/9/10/11/12/13/14 мм — 13 шт.), адаптер для головок — 1 шт., магнитный адаптер для бит 100 мм — 1 шт., адаптер для бит 25 мм SQ 1/4? — HEX 1/4? — 1 шт.
Упаковка
кейс
Количество отверток, шт
1
Шлицы отверток
PH0, SL3, PH2, PH1
Количество бит, шт
23
Тип бит
SL3, PH0, PH1, TX10, HEX 3, PZ 1, PZ 2, PH2, PH3
Шлицы бит
PH (PH0, PH1, PH2, PH3), PZ (PZ1, PZ2), SL (SL3, SL5, SL6), HEX (2.5, 3, 4, 5, 6 мм, 3/32?, 1/8?, 5/32?, 3/16?, 7/32?), TORX (TX10, TX15, TX20, TX25, TX30)
Посадка бит
1/4 дюйма
Количество торцевых головок, шт
13
Держатель бит
Да
Торцовые головки
4 мм, 5 мм
Посадка головок
1/4 дюйма
Наконечники головок
6-гранный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х12х5
Вес, г.
823
Описание товара Набор бит и торцевых головок Kraftool X-Drive-49 25816, 49 предметов
Набор бит и головок с битодержателем и трещоткой KRAFTOOL 25816, предназначен для монтажа и демонтажа резьбовых соединений. В набор входят: высокопрочные биты из Cr-Mo стали, уникальный двухпозиционный держатель для бит и торцовых головок, Т-образный вороток с трещоточным механизмом. Отвертка имеет удобную двухкомпонентную рукоятку.
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Теги товара: универсальные, с отвертками
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
Количество предметов, шт
49
Инструменты в комплекте
биты, торцевая головка, отвертка-битодержатель, трещеточный ключ
Комплектация
Вороток?трещотка — 1 шт., отвёртка?битодержатель — 1 шт., биты 25 мм (PH 0/1/2/3 — 4 шт., PZ 1/2 — 2 шт., SL 3/5/6 — 3 шт., HEX 2.5/3/4/5/6/3/32/1/8/5/32/3/16/7/32 — 10 шт., TORX TX 10/15/20/25/30 — 5 шт.), биты 50 мм (PH 1/2 — 2 шт., PZ 2 — 1 шт., TX 15/20 — 2 шт., HEX 4 — 1 шт.), торцовые 6?гранные головки (4/4.5/5/5.5/6/7/8/9/10/11/12/13/14 мм — 13 шт.), адаптер для головок — 1 шт., магнитный адаптер для бит 100 мм — 1 шт., адаптер для бит 25 мм SQ 1/4? — HEX 1/4? — 1 шт.
Упаковка
кейс
Количество отверток, шт
1
Шлицы отверток
PH0, SL3, PH2, PH1
Количество бит, шт
23
Тип бит
SL3, PH0, PH1, TX10, HEX 3, PZ 1, PZ 2, PH2, PH3
Шлицы бит
PH (PH0, PH1, PH2, PH3), PZ (PZ1, PZ2), SL (SL3, SL5, SL6), HEX (2.5, 3, 4, 5, 6 мм, 3/32?, 1/8?, 5/32?, 3/16?, 7/32?), TORX (TX10, TX15, TX20, TX25, TX30)
Развернуть
Посадка бит
1/4 дюйма
Количество торцевых головок, шт
13
Держатель бит
Да
Торцовые головки
4 мм, 5 мм
Посадка головок
1/4 дюйма
Наконечники головок
6-гранный
Страна производитель
Китай
Набор бит и головок с битодержателем и трещоткой KRAFTOOL 25816, предназначен для монтажа и демонтажа резьбовых соединений. В набор входят: высокопрочные биты из Cr-Mo стали, уникальный двухпозиционный держатель для бит и торцовых головок, Т-образный вороток с трещоточным механизмом. Отвертка имеет удобную двухкомпонентную рукоятку.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, автомобильные, слесарно-монтажные, с торцевыми головками
Теги товара: универсальные, с отвертками
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, автомобильные, слесарно-монтажные, с торцевыми головками
Теги товара: универсальные, с отвертками
Набор бит и торцевых головок Kraftool X-Drive-49 25816, 49 предметов - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 3560 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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